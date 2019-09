WC en or massif: l'artiste dit espérer un vol à la "Robin des bois"

L'artiste italien Maurizio Cattelan, dont un WC en or massif a été dérobé samedi dans le cadre d'une exposition de ses oeuvres en Angleterre, a dit espérer que ce vol soit inspiré par une bonne cause, comme "Robin des bois".

Baptisée "America", l'oeuvre en or 18 carats d'une valeur de plusieurs millions d'euros comprend siège, cuvette et chasse d'eau opérationnels. Elle restait introuvable dimanche après son vol tôt la veille au palais de Blenheim (sud de l'Angleterre).

"D'abord, quand on m'a réveillé (...) avec la nouvelle, j'ai cru que c'était une farce: qui est assez stupide pour voler des toilettes ? J'avais oublié l'espace d'une seconde qu'elles étaient en or", a réagi Maurizio Cattelan dans un email adressé au New York Times.

L'oeuvre est présentée comme égalitariste par l'artiste iconoclaste de 58 ans: "De l'art du 1% (comprenant les personnes les plus riches de la planète) pour les 99 autres pour cents".

"J'espère que c'est toujours le cas. Je veux être positif et penser que ce vol est une sorte d'action inspirée par Robin des bois", personnage fictif qui volait les riches au profit des pauvres, a-t-il commenté.

Selon le directeur général du palais de Blenheim, Dominic Hare, les toilettes sont estimées entre 5 et 6 millions de dollars (4,5 à 5,4 millions d'euros), et non un million de livres comme indiqué précédemment dans la presse britannique. Il n'a pas exclu qu'elles puissent être fondues.

Il a assuré sur la BBC que le palais, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et lieu de naissance de Winston Churchill, était équipé d'un "système de sécurité sophistiqué". Mais "clairement, nous devons nous remettre en cause", a-t-il admis.

La police britannique a dit dimanche faire "tout son possible" pour localiser le WC, qui était une pièce phare de l'exposition consacrée depuis jeudi et jusqu'au 27 octobre à Maurizio Cattelan.

"Nous suivons un certain nombre de pistes", a précisé l'inspectrice Jess Milne dans un communiqué.

Un homme de 66 ans a été arrêté samedi et place en garde à vue.