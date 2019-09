Welters: Spence bat Porter aux points et lui ravit son titre WBC

L'Américain Errol Spence, déjà détenteur de la ceinture IBF des poids welters, s'est emparé du titre WBC en battant aux points son compatriote Shawn Porter, samedi à Los Angeles.

Spence, 29 ans, a été donné vainqueur par deux juges sur trois (116-111/112-115/116-111), au terme d'un combat âpre et très serré qui s'est joué en sa faveur au 11e round, lorsque son crochet gauche a fait vaciller Porter, qui a posé un gant à terre avant d'être compté par l'arbitre.

Jusque-là, Porter, qui n'avait pas forcément la faveur des pronostics bien qu'étant titulaire de la ceinture WBC, avait chèrement vendu sa peau, se montrant plus agressif et obligeant son rival à plus défendre que d'habitude.

Spence ajoute à son palmarès une 26e victoire en autant de combats, dont 21 avant la limite.

"Ça fait du bien de gagner. C'est le rêve de ma vie. Cela montre que le travail acharné porte ses fruits. Shawn Porter est un combattant dur et très gênant. Je n'ai pas sorti (les coups) que je voulais. C’est un vrai champion. Il a rendu les choses difficiles", a-t-il déclaré.

Porter, 31 ans, qui accuse désormais une troisième défaite, pour 30 victoires et un nul, a reconnu que "la différence s'est probablement faite lors du +knock down+" concédé après le violent coup que lui a porté son adversaire en fin d'un combat.

A présent qu'il possède deux titres WBC et IBF, Spence pourrait défier l'an prochain le Philippin Manny Pacquiao détenteur de la ceinture WBA, pour une réunification très attendue.

Mais avant cela, il devrait affronter l'Américain Danny Garcia, ancien champion WBC des welters, venu le féliciter sur le ring après son combat.