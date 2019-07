Wimbledon: Djokovic remporte son 16e Grand Chelem après une finale hors norme

Novak Djokovic a remporté dimanche son 5e titre à Wimbledon, le 16e Grand Chelem de sa carrière, en battant Roger Federer au terme de la finale la plus longue du tournoi, la première décidée au tie-break du 5e set, après quasiment cinq heures de jeu 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3).

Le Serbe, qui a écarté deux balles de match au 5e set, remporté 13-12 (7/3), rejoint ainsi au palmarès le Suédois Björn Borg, lui aussi titré 5 fois à Londres. Il est désormais à quatre longueurs du record de victoires en Majeurs détenu par Roger Federer (20).

Le Suisse est passé tout près d'un 21e trophée en Grand Chelem. Mais Djokovic n'a pas cédé. Après avoir été mené deux sets à un, Federer était pourtant parvenu à arracher une cinquième manche face à un Djokovic par moments légèrement fébrile.

La cinquième manche fut sublime, avec ces deux balles sauvées par le N.1 mondial sur le service de Federer à 8-7, prolongeant ce dernier set au tie-break à 12 jeux partout, la nouvelle règle en vigueur à Wimbledon. Un dernier tie-break fatal à Federer.

"C'était la finale la plus tendue de ma carrière. Malheureusement, dans ces matches, un des joueurs doit perdre. C'est assez irréel de revenir de deux balles de match et de gagner", a déclaré Novak Djokovic. "Quand j'avais cinq ans et que je rêvais de devenir un joueur de tennis, je m'imaginais ici. C'est spécial."

Pour Roger Federer, à bientôt 38 ans, c'est sans doute l'une de ses dernières opportunités qui s'est envolée.

"C'était un grand match, long et tout. Je crois que nous avons joué du grand tennis.J'espère que je donne une chance aux gens de penser qu'on n'est pas fini à 37 ans. Je me sens bien, enfin... je peux encore tenir debout", a-t-il déclaré.