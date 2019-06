Wimbledon: Federer tête de série N.2, juste devant Nadal

Roger Federer a été désigné tête de série N.2 à Wimbledon, derrière Novak Djokovic, mais devant Rafael Nadal bien que l'Espagnol devance le Suisse au classement ATP, selon la liste dévoilée mercredi par le comité du tournoi londonien.

Deux jours plus tôt, Rafael Nadal, 2e au classement mondial, et donc tête de série N.3, avait critiqué cette particularité de Wimbledon qui établit ses têtes de série sans "respecter le statut" du classement mondial. Le tournoi londonien établit en effet sa liste en panachant le classement mondial avec les résultats passés des joueurs sur herbe, alors que les autres tournois du Grand Chelem suivent eux rigoureusement le classement ATP.

Ainsi, le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial et finaliste la saison dernière à Wimbledon, a été désigné tête de série N.4 cette année.

"La seule chose dans cette histoire qui ne me paraît pas bonne, c'est qu'il n'y ait que Wimbledon qui fasse cela", avait fustigé Nadal dans une interview diffusée lundi soir sur la chaîne espagnole Movistar.

Dimanche, la victoire de Roger Federer à Halle lui a permis de passer tout juste devant l'Espagnol dans ce classement panaché.

"C'est arrivé de nombreuses fois que certains joueurs, sur leurs propres mérites, parce qu'ils ont bien joué toute l'année sur toutes les surfaces, ont obtenu un statut. Et là-bas (à Wimbledon), on ne respecte pas le statut obtenu et on leur impose des tirages plus compliqués", avait poursuivi Nadal.

"Mais bon, quoi qu'il en soit, que je sois N.2 ou N.3, je devrai jouer à mon meilleur niveau pour aspirer à ce à quoi j'aspire", avait tempéré l'Espagnol qui vient de remporter son 12e Roland-Garros et brigue un troisième sacre sur le gazon londonien après 2008 et 2010.