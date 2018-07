Wimbledon: Garcia tombe de haut, Sharapova aussi

La N.1 française Caroline Garcia a chuté dès son entrée en lice à Wimbledon, tout comme la star russe Maria Sharapova qui effectuait son retour à Londres après deux éditions manquées.

Après l'élimination de la Lyonnaise et celles d'Alizé Cornet et de Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic est désormais la seule Française encore en lice.

Alors que Rafael Nadal a réussi la transition terre battue/herbe et que Novak Djokovic n'a pas eu à forcer, la journée a été rude pour d'autres têtes de série, avec les éliminations notamment de la double lauréate (2011, 2014) Petra Kvitova et l'abandon du finaliste de Roland-Garros, l'Autrichien Dominic Thiem.

- Nouvelle désillusion pour Garcia -

Huitième-de-finaliste pour la première fois l'an passé, la N.1 française se présentait cette année avec un statut de top 10 bien installée. Mais un mois après la frustration de Roland-Garros, où elle était passée à côté de son huitième de finale face à l'Allemande Angelique Kerber, elle a subi un échec encore plus difficile à digérer. La Lyonnaise s'attendait à un match piège face à la Suissesse Belinda Bencic, ex-N.7 mondiale (aujourd'hui 56e) et lauréate du tournoi juniors 2013. Mais elle n'a pas su mettre son jeu en place et a commis trop de fautes. "Ce qui est dur à avaler, c'est la qualité de mon match et le niveau de jeu produit", a dit la 6e mondiale après sa défaite 7-6 (7/2), 6-3. Alizé Cornet a elle cédé devant la Slovaque Dominika Cibulkova, ex-4e mondiale aujourd'hui 33e, 7-6 (7/3), 6-1. Et Parmentier a elle chuté devant l'Américaine Taylor Towsend (73e) 6-2, 6-4. Dernière Bleue en lice, Mladenovic tentera de franchir le cap du 2e tour. Le bilan est plus réjouissant pour les Français. Sur 12 engagés, huit ont franchi la première étape. Mention spéciale à l'inusable Stéphane Robert (38 ans), issu des qualifications, vainqueur (7-6 (7/5), 6-2, 6-1) de l'Espagnol Albert Ramos (38e) qui le devance de 120 places au classement. Un autre vétéran, Julien Benneteau (36 ans), a prolongé le plaisir pour son dernier Wimbledon en écartant le Hongrois Marton Fucsovics (49e mondial), 7-5, 7-5, 6-3.

- Retour raté pour Sharapova -

La "Tsarine" éliminée d'entrée ? C'est du jamais-vu dans l'histoire du tournoi. Ce n'est pas une ancienne membre du top 10 qui l'a fait chuter mais la 132e mondiale, sa compatriote Vitalia Diatchenko, issue des qualifications, lors d'un scénario renversant (6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-4). L'ancienne N.1 mondiale (22e actuellement) a manqué trop d'occasions et ses largesses lui ont été fatales. Elle a pourtant servi pour le match dans la deuxième manche (à 5-3) et a breaké deux fois dans le dernier acte... sans confirmer. La lauréate de cinq trophées majeurs, dont le premier sur le gazon anglais en 2004, a rendu les armes au crépuscule en commettant une double faute sur la balle de match, sa onzième de la partie.

La Russe passait sans transition de la terre battue à l'herbe, n'ayant disputé aucun tournoi depuis Roland-Garros (quart-de-finaliste). "En vieillissant, la transition est un petit peu plus difficile pour moi", a-t-elle souligné. "J'aurais adoré jouer le tournoi de Birmingham (18-24 juin) mais il fallait ménager mon corps après beaucoup de matches disputés sur terre battue", a poursuivi Sharapova, absente l'an dernier sur blessure et en 2016 en raison d'une suspension pour dopage.

- Kvitova n'y arrive pas, Thiem abandonne -

Outre Garcia et Sharapova, huit autres têtes de série ont chuté dès le premier tour chez les dames (sur 32 au départ) et onze chez les messieurs. Parmi les favorites: Kvitova (7e) battue par la 50e mondiale, la Bélarusse Aliaksandra Sasnovitch (6-4, 4-6, 6-0). Alors qu'elle a déjà conquis cinq titres sur le circuit WTA, le dernier lors de la préparation sur herbe à Birmingham, la Tchèque multiplie les contre-performances en Grand Chelem cette année. Eliminée - déjà - d'entrée à l'Open d'Australie, elle avait chuté lors des huitièmes de finale à Roland-Garros. Le finaliste des Internationaux de France Dominic Thiem a pour sa part été contraint d'abandonner, apparemment en raison de problèmes de dos, face au Chypriote Marcos Baghdatis, alors qu'il était mené 6-4, 7-5, 2-0. Le champion de Roland-Garros Rafael Nadal a lui réussi son retour sur herbe aux dépens du trentenaire israélien Dudi Sela (6-3, 6-3, 6-2). Pas de problème non plus pour Novak Djokovic, vainqueur sans forcer de l'Américain Tennys Sandgren (6-3, 6-1, 6-2).