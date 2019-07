Wimbledon: Herbert trop tendre face à Anderson

Pas de miracle. Pierre-Hugues Herbert, 39e joueur mondial, a été sèchement et logiquement battu lundi au premier tour de Wimbledon par le Sud-Africain Kevin Anderson (8e), finaliste l'an dernier, vainqueur 6-3, 6-4, 6-2.

Herbert se doutait que ce match serait compliqué. Et il l'a été. Le Sud-Africain n'a pourtant que très peu joué cette saison, faisant l'impasse sur la terre battue en raison d'une blessure à un coude. Il a retrouvé les terrains au Queen's il y a une dizaine de jours après une coupure de près de trois mois et avait été éliminé en 8e de finale par Gilles Simon. Mais ce gros serveur, très à l'aise sur gazon, a visiblement retrouvé ses marques.

Plus solide dans à peu près tous les compartiments du jeu, il a étouffé le Français qui doit disputer le double au All England Club avec Andy Murray. Une participation aux côtés de l'Ecossais, deux fois vainqueur ici, et sur la voie d'un retour improbabke après avoir cru devoir arrêter le tennis, qui en fait par ricochet l'une des attractions du tournoi. Il suffisait pour s'en rendre compte de voir le nombre de journalistes anglais suivant la conférence de presse du Français après sa défaite.

- "Jamais autant de journalistes" -

"Je n'ai jamais eu autant de journalistes britanniques surtout après une défaite 6-3, 6-4, 6-2", a-t-il ironisé.

Le strap sur la cuisse droite d'Herbert a en effet beaucoup inquiété. Le Français a expliqué avoir eu "un peu peur" dimanche après avoir ressenti une douleur "inconnue" à son quadriceps droit dimanche lors de son entraînement.

"Hier, ça a été une journée difficile, après une demi-heure j'ai arrêté (son entraînement, ndlr). Mon quadri(ceps) droit, j'ai déjà eu des problèmes avec. C'est sûr que j'ai un peu paniqué. Mais à partir du moment où mes examens étaient positifs, c'était okay. Je ne veux pas imaginer le moment où j'aurais dû parler à Andy d'une blessure.. Pas du tout", a-t-il expliqué.

Vainqueur ici en 2016 en double avec Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert a admis ressentir cette pression autour de sa participation avec l'Ecossais.

"C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Je ne voulais pas passer à côté de ça", a-t-il dit.

L'année dernière, Kevin Anderson avait battu Roger Federer en quarts de finale et s'était incliné en finale face à Novak Djokovic. Il se retrouve tête de série N.4 cette année à Wimbledon malgré son 8e rang mondial: les organisateurs du tournoi londonien panachent en effet le classement mondial avec les résultats passés sur herbe pour établir les têtes de série.

Le Sud-Africain affrontera au deuxième tour le Serbe Janko Tipsarevic (288e).