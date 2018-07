Wimbledon: "la réforme de la Coupe Davis ne peut pas passer", estime Pouille

Après l'officialisation par l'ATP du retour de sa "Coupe du monde", la World Team Cup en janvier 2020, la réforme de la Coupe Davis "ne peut pas passer", a estimé lundi à Wimbledon le N.1 français Lucas Pouille.

La WTC, une épreuve par équipes qui avait vécu sa dernière édition en 2012 après 35 ans d'existence, sera reprogrammée à partir de 2020 lors de la première semaine de janvier en Australie, a confirmé l'ATP dimanche. Avec cette annonce, son patron Chris Kermode a devancé la Fédération internationale (ITF) qui n'a pas encore fait valider son projet de refonte de la Coupe Davis.

"On ne sait pas ce que va devenir la Coupe Davis. On a dans notre sport deux entités (ATP et ITF) qui ne s'entendent pas. C’est triste. Ça crée des problèmes. La réforme de l'ITF telle qu'elle a été présentée ne peut forcément pas passer après cette décision de l'ATP", a jugé Pouille, en pointant du doigt le fait que les deux compétitions seraient organisées en moins de deux mois d'intervalle.

Le projet de réforme de la Coupe Davis, soumise à approbation le 16 août à Orlando en assemblée générale, prévoit d'organiser sa phase finale sur une semaine et dans un seul lieu en novembre.

"La World Team Cup est bien placée début janvier. En revanche, on ne peut pas envisager de disputer une Coupe Davis fin novembre, trois semaines après la fin de saison pour ceux qui ne disputent pas le Masters. Sinon on ne peut pas avoir de période de repos", a poursuivi Pouille qui a salué la nomination d'Amélie Mauresmo à la tête des Bleus.

"Elle a beaucoup à nous apporter par son passé de joueuse (N.1 mondiale), d'entraîneur et de capitaine de Fed Cup. Mais maintenant il va falloir qu'il y ait une Coupe Davis...", a-t-il affirmé.

"Peut-être que maintenant, la solution ce serait d'organiser la Coupe Davis tous les deux ou trois ans", a-t-il conclu.