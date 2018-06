Wimbledon: les organisateurs accordent à Serena Williams le statut de tête de série (N.25)

L'Américaine Serena Williams sera tête de série N.25 au tournoi de Wimbledon qui débute la semaine prochaine, un mois après la polémique à Roland-Garros où les organisateurs ne lui avaient pas octroyé ce statut.

De retour de grossesse, Serena Williams n'occupe que la 183e place mondiale et ne peut donc théoriquement prétendre à être tête de série. L'ex-N.1 mondiale s'est malgré tout vu accorder ce statut privilégié par les organisateurs. Ceux-ci suivent en général le classement mondial pour les têtes de série, mais à Wimbledon ils se réservent le droit d'apporter des modifications pour "un tirage équilibré".

Le refus des organisateurs de Roland-Garros d'accorder le statut de tête de série à Serena Williams avait été qualifié à la fin mai de "ridicule" par la fille et conseillère de Donald Trump, Ivanka. La question du traitement sur le circuit par les organisateurs des femmes de retour d'un congé maternité s'était alors posée.

L'Américaine, après trois victoires sur la terre battue parisienne, avait finalement déclaré forfait avant d'affronter une autre ex N.1 mondiale en 8e de finale, Maria Sharapova. Blessée là l'épaule, elle n'avait pu défendre ses chances.

En revanche, Andy Murray, lui aussi ancien N.1 mondial, qui a tout juste commencé à rejouer après un an d'absence, ne sera pas tête de série chez les messieurs.

Vainqueur à deux reprises sur le gazon londonien, l'Ecossais sort à peine d'un tunnel d'un an, perturbé par un problème à la hanche qui l'a contraint à subir une opération en janvier. Son retour sur les courts au Queen's il y a quelques jours ne s'est pas passé comme prévu.

Redescendu au 156e rang mondial, il s'est frotté d'entrée à l'Australien Nick Kyrgios (21e) et n'a pu éviter la défaite (6-2, 6-7 (4/7), 5-7) malgré une prestation solide. Il s'est du coup aligné à Esatbourne cette semaine sur gazon et a gagné lundi son premier match en un an, écartant le Suisse Wawrinka 6-1, 6-3.

La précédente victoire de l'Ecossais remontait au huitième de finale de l'édition 2017 de Wimbledon, contre le Français Benoît Paire.

Andy Murray n'a pas encore décidé s'il s'alignerait à Wimbledon la semaine prochaine.