Wimbledon: Murray et Herbert filent au deuxième tour du double

Andy Murray a fêté son retour à Wimbledon jeudi par une victoire avec son partenaire Pierre-Hugues Herbert lors du premier tour du tournoi de doubles.

Le duo franco-britannique a battu en quatre sets la paire composée du Français Ugo Humbert et du Roumain Marius Copil, 4-6, 6-1, 6-4, 6-0.

"C'était super, mais j'étais nerveux au début. Ça a été mieux ensuite. La foule nous a ensuite poussés et tout a été dans notre sens. A mesure que le match a avancé, on est devenu plus à l'aise, on commençait à mieux se lire. Avec un peu de chance, on va encore s'améliorer", a réagi Murray, alors que les deux joueurs n'ont pu s'entraîner qu'une seule fois ensemble.

"C'est la première fois que nous jouons ensemble, ce n'était pas facile. Je suis d'accord, plus le match a avancé plus on a ressemblé à une équipe", a abondé le Français.

Murray, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez, avait signé un retour remarqué en remportant le double du tournoi sur gazon du Queen's fin juin.

L'Ecossais, âgé de 32 ans et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, avait effectué son retour lors du tournoi londonien après six mois d'absence à la suite d'une opération à une hanche.

L'ancien N.1 mondial n'a pas encore fixé de date pour un retour en simple, mais il avait laissé entendre qu'il pourrait "potentiellement" rejouer seul à l'US Open fin août.

Le Britannique va aussi disputer le premier tour du double mixte avec la légende américaine Serena Williams vendredi.