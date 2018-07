Wimbledon: Roger Federer et le nouvel habit du champion

En quête d'un neuvième titre record à Wimbledon, Roger Federer a réussi ses débuts dans une nouvelle tenue, siglée Uniqlo, après vingt ans de partenariat avec Nike, lundi lors d'une première journée ensoleillée.

Serena Williams, absente l'an passé pour cause de grossesse, a elle réussi son retour... en collants alors que Gaël Monfils n'a pas perdu une manche face à son compatriote Richard Gasquet dans le duel 100% français du premier tour.

- Federer: la force de l'habitude -

Pour lancer sa vingtième campagne au All England Club, le tenant du titre n'a pas tremblé face au Serbe Dusan Lajovic, 58e mondial, battu 6-1, 6-3, 6-4. Il l'avait déjà dominé, sans concéder de set, l'an dernier au deuxième tour. Psser cette première étape à Londres est devenu une simple formalité pour le Suisse de 36 ans. La dernière fois qu'il avait chuté d'entrée, c'était... en 2002, un an avant d'y soulever son premier trophée majeur.

Bien plus que sa prestation sur le Centre Court, c'est son nouvel habit qui a attiré toute l'attention: équipé par Nike depuis ses débuts professionnels en 1998, Federer a opté pour la firme japonaise de vêtements Uniqlo. La rumeur enflait depuis son retour sur les courts le 13 juin à Stuttgart, après deux mois et demi d'arrêt (repos).

"C'est un changement, je suis convaincu que cela m'a inspiré. Cela faisait trois ou quatre mois que je jouais sans contrat. Cela donne de l'énergie", a affirmé le N.2 mondial au sujet du "deal" négocié avec Uniqlo dont le montant n'a pas été révélé. Selon plusieurs médias, dont le Times, le Suisse va toucher 300 millions de dollars (256 M EUR) sur dix ans. La marque, qui équipe aussi le Japonais Kei Nishikori (ex-4e mondial, aujourd'hui 28e), s'était attaché les services de l'ancien N.1 mondial Novak Djokovic entre 2012 et 2017.

- Serena Williams met à bas la résistance de Rus -

L'ancienne N.1 mondiale avait laissé ses supporters frustrés à Roland-Garros où une blessure aux pectoraux l'avait contrainte à déclarer forfait avant les huitièmes de finale après trois matches convaincants. Pour son premier match à Wimbledon depuis son titre en 2016, la mère de famille, qui a donné naissance à une petite fille en septembre, a bien tenu le choc physiquement malgré la chaleur

(30° C) et la résistance de la Néerlandaise Rus (105e mondiale), qui l'a breakée dans la seconde manche (7-5, 6-3). "C'est très réjouissant d'être de retour. Cela fait deux ans que je n'avais pas joué sur herbe, donc c'était difficile de retrouver le rythme", a expliqué la septuple lauréate du tournoi, qui portait des collants sous sa tenue blanche, sans doute pour favoriser une meilleure circulation sanguine. A Paris, la Floridienne avait fait le buzz en arborant une combinaison intégrale noire et moulante pour ces raisons, après avoir rencontré des complications post-partum.

- Monfils trop fort pour Gasquet -

Le gazon n'était pas sa tasse de thé mais Gaël Monfils y a signé une victoire convaincante lundi en écartant son compatriote Richard Gasquet en trois sets (7-6 (8/6), 7-5, 6-4) au premier tour de Wimbledon. Ce n'était pourtant pas gagné pour le Parisien de 31 ans qui n'a jamais dépassé le troisième tour à Londres, alors que le Biterrois de 32 ans y a disputé deux demi-finales (2007, 2015).

Lucas Pouille a lui évité le piège tendu par l'Américain Denis Kudla, qui avait poussé Federer à jouer un tie-break à Halle. Mladenovic a renversé la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (89e) 5-7, 6-2, 6-2.

- Le bout du tunnel pour Wawrinka ? -

L'ancien N.3 mondial, tombé au 224e rang après deux opérations (genou en 2017) et des difficultés tenaces à retrouver sa robustesse, entrevoit peut-être la fin de ses problèmes. Sur le Centre court, il est venu à bout du 6e mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov (1-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-4, signant sa première victoire contre un membre du top 10 depuis Roland-Garros 2017 et son succès face à Andy Murray, alors N.1 mondial, en demi-finale.

- Transition manquée pour Stephens -

L'Américaine passait de la terre battue de Roland-Garros, où elle avait joué sa première finale le 9 juin, à l'herbe de Wimbledon sans transition, n'ayant pas disputé de tournoi préparatoire. Malgré de "bonnes sensations" à l'entraînement, la 4e mondiale a été surclassée (6-3, 6-1) par Vekic (55e), qui avait elle enchaîné trois tournois sur herbe avant son arrivée à Londres (demi-finaliste à Nottingham).