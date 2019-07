Wimbledon: Serena Williams poursuit sa quête du record

Serena Williams, en quête à Londres d'un 24e titre du Grand Chelem, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de Wimbledon après avoir écarté mardi sa compatriote Alison Riske (55e) 6-4, 4-6, 6-3.

Plus que deux. L'Américaine, titrée 7 fois au All England Club, n'est plus désormais qu'à deux marches d'une 8e victoire historique qui lui permettrait d'égaler le record de l'Australienne Margaret Court (24 victoires en Grand Chelem). Serena va disputer sa première demi-finale de Grand Chelem cette saison, la douzième de sa carrière à Wimbledon.

Mais l'obstacle n'a pas été simple à passer. Alison Riske, tombeuse de la N.1 mondiale Ashleigh Barty au tour précédent, a poussé son illustre compatriote à se surpasser.

Après avoir cédé le premier set, Riske a empoché le deuxième et débuté le dernier avec un break. De quoi tester la capacité de réaction de Serena, qui a parfaitement répondu et l'a finalement emporté malgré une belle résistance.

"C'était très satisfaisant. Elle a battu tellement de grandes joueuses. Mon Dieu, je suis soulagée d'être passée", a réagi Serena. "J'étais vraiment remontée, ça n'arrive pas si souvent. Je crois que mon expérience a compté, elle a joué dur et n'avait rien à perdre".

Elle affrontera en demi-finale soit la Tchèque Barbora Strycova (54e), soit la Britannique Johanna Konta (18e).