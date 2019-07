Wimbledon: Svitolina retrouve Halep en demi-finale

Elina Svitolina a rejoint Simona Halep en demi-finale de Wimbledon, après sa victoire sur la Tchèque Karolina Muchova mardi, en deux sets accrochés, 7-5, 6-4.

L'Ukainienne a bataillé pour venir à bout de la surprise tchèque (68e mondiale), tombeuse de sa compatriote Karolina Pliskova au tour précédent: elle a eu besoin de plus d'une heure et demie pour s'imposer et atteindre pour la première fois de sa carrière un dernier carré en Grand Chelem.

Cette victoire sur le Court N.1 vient valider le retour en forme de Svitolina, qui, après un très bon début de saison sur dur, s'était effondrée sur la terre battue avant de disparaître sur le gazon.

"C'est super, c'est la première demi-finale pour moi, je suis impatiente. Je ne pensais pas que ce serait ici", a apprécié l'Ukrainienne. "Ce sera dur, mais c'est une grosse opportunité pour moi."

Pour une place en finale, la 8e joueuse au classement WTA, retrouvera la Roumaine Simona Halep, 7e mondiale, qui s'était qualifiée un peu plus tôt grâce à sa victoire sur la Chinoise Zhang Shuai, en deux sets, 7-6 (7/4), 6-1.

La Roumaine, qui atteint le dernier carré à Londres pour la deuxième fois de sa carrière, n'a pas traîné sur le Court N.1, malgré le jeu très offensif de son adversaire (1 h 26 min).

Zhang a en effet tout tenté pour déstabiliser l'ancienne N.1 mondiale. Si son agressivité a souvent été couronnée de succès pendant l'essentiel du premier set (22 coups gagnants au total), la Chinoise a ensuite connu beaucoup trop de déchet pour inquiéter Halep (29 fautes directes).

"Je me suis battue lors du premier set, même si je savais qu'elle allait taper fort", a réagi la Roumaine, qui a estimé jouer le "meilleur tennis sur gazon" de sa carrière.

Blessée à une cheville lors du premier tour, Halep a ensuite connu un joli parcours, signant son retour en forme avec des victoires sur l'ancienne N.1 mondiale Azarenka et la sensation Cori Gauff.