Wimbledon: Swiatek réussit son entrée

La N.1 mondiale Iga Swiatek a réussi son entrée à Wimbledon mardi: malgré un petit trou de concentration, elle a dominé la Croate Jana Fett (252e et issue des qualifications) 6-0, 6-3, et ainsi remporté sa 36e victoire consécutive.

"C'est mon premier match sur gazon (de la saison), donc je suis contente", a reconnu la Polonaise de 21 ans.

"J'ai eu une petite perte de concentration au début du second set, mais je suis heureuse d'avoir su revenir dans la partie et je suis très motivée pour bien jouer ici", a-t-elle ajouté.

Fett a en effet remporté son premier jeu de la partie en faisant le break d'entrée dans la seconde manche. Swiatek est revenue, mais elle a de nouveau cédé sa mise en jeu et cette fois, la Croate a confirmé pour mener 3-1.

La Polonaise a ensuite eu beaucoup de mal à éviter le double break mais c'est finalement elle qui a remporté les cinq jeux suivants et ainsi bouclé le match.

Au 2e tour de ce tournoi où -- en l'absence de la tenante du titre Ashleigh Barty qui a pris sa retraite -- elle est la favorite même si elle n'y a jamais dépassé les 8es de finale en deux participations, Swiatek affrontera la Néerlandaise Lesley Pattinama (138e et lucky loser).

Depuis sa défaite au 2e tour à Dubai en février, Swiatek n'a pas perdu le moindre match, enchaînant les titres sur dur à Doha, Indian Wells et Miami, puis sur terre battue à Stuttgart, Rome, Madrid et Roland-Garros. Elle n'avait plus joué depuis son second sacre parisien (après 2020), ayant renoncé à s'aligner à Berlin pour reposer son épaule.

Cette invincibilité et sa place de N.1 sont le fruit "de tout le travail accompli", a-t-elle insisté mardi.

"Mais maintenant, il faut être constante pour rester à cette place", a-t-elle conclu avant de quitter le Centre Court.