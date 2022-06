Wimbledon: Tan s'offre la reine Serena

Six belles victoires et quatre défaites plutôt logiques: la journée des Français à Wimbledon, mardi, a notamment marquée par la victoire d'Harmony Tan contre la reine revenante Serena Williams sur le Centre Court.

. Ça passe (Gasquet, Bonzi, Grenier, Gaston, Cornet, Tan)

"Je me disais que si déjà je gagnais un ou deux jeux, ce serait super"... Harmony Tan (115e mondiale) a fait bien mieux: elle a battu la septuple lauréate Serena Williams qui tentait un retour un an après son dernier match de simple officiel.

Pour son premier Wimbledon à 24 ans, Tan s'est imposée 7-5, 1-6, 7-6 (10/7) en 3h11 face à la "superstar" qu'elle avait "regardée si souvent à la télévision".

Comme elle a gagné le droit de rejouer, elle affrontera jeudi l'Espagnole Sara Sorribes (45e).

Richard Gasquet, 69e mondial, s'est bagarré 3h29 pour battre le Portugais Joao Sousa (60e) 7-6 (9/7), 6-2, 4-6, 4-6, 6-3.

Arrivé à Wimbledon sans préparation pour le gazon, le Biterrois de 36 ans affrontera au prochain tour l'Américain Mackenzie McDonald (55e).

L'an dernier, il avait été éliminé au 2e tour par Roger Federer, mais il avait atteint les demi-finales en 2007 (battu par Roger Federer) et en 2015 (battu par Novak Djokovic).

Au contraire, Hugo Grenier, 141e, joue à 26 ans sont tout premier tournoi du Grand Chelem. Mais tout comme son aîné, il est allé cherché au bout des cinq sets la qualification aux dépens du Suisse Marc-Andrea Huesler (106e et issu des qualifications) 6-3, 7-6 (7/0), 6-7 (5/7), 2-6, 6-4.

Eliminé en qualifications, il avait été repêché après le forfait de son compatriote Gaël Monfils. Il bénéficiera d'un autre coup de pouce du destin au 2e tour: il aurait vraisemblablement dû y affronter l'Italien Matteo Berrettini, mais le finaliste de l'an dernier, invaincu cette année sur gazon, a déclaré forfait mardi avant son premier tour pour cause de covid.

C'est donc le Chilien Cristian Garin (43e) que Grenier affrontera pour tenter de se hisser au 3e tour.

Encore un premier succès à Wimbledon et toujours de haute lutte, cette fois pour Hugo Gaston (66e) au terme d'un match étouffant contre l'Australien Alexei Popyrin (83e) gagné 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 (7/3), 6-3.

Gaston n'avait jamais passé le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem autre que Roland-Garros (où il a atteint les 8es de finale en 2020 et le 3e tour cette année). Il sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (54e).

C'est avec beaucoup plus d'aisance que Benjamin Bonzi (47e) s'est lui aussi qualifié, aux dépens du Tchèque Zdenek Kolar (119e) 6-3, 6-3, 6-1 en 1h33.

A 26 ans et fort d'une demi-finale la semaine dernière à Majorque, le Nîmois tentera de faire mieux que l'an dernier où il avait été éliminé au 2e tour par Marin Cilic après être passé par les qualifications.

Un an plus tard, il est entré directement dans le tableau principal et c'est cette fois l'Américain Jenson Brooksby (34e) qui se dressera de l'autre côté du filet. Et si tout se passe pour le mieux, il pourrait retrouver Grenier au 3e tour.

Chez les dames, Alizé Cornet (37e) a égalé le record de 62 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem, détenu par la Japonaise Ai Sugiyama. Et pour fêter ça, elle s'est offert une victoire contre la Kazakhe Yulia Putintseva (33e) 6-3, 7-6 (7/5).

Depuis l'Open d'Australie 2007, elle n'a pas manqué un seul Majeur, mis à part Wimbledon 2020 qui avait été annulé en raison du covid.

Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Claire Liu (75e). Si elle passe, elle devrait retrouver sur sa route au 3e tour la N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek.

. Ça casse (Dodin, Paquet, Burel, Rinderknech)

Océane Dodin (85e) n'a pas pu faire grand chose face à la Lettone Jelena Ostapenko (17e), demi-finaliste en 2018, qui s'est imposée 6-4, 6-4.

A 25 ans, Dodin participait pour la deuxième fois au Majeur de Londres: en 2017, déjà elle avait été éliminée au premier tour.

Chloé Paquet (106e) non plus n'a pas eu trop son mot à dire face à la Roumaine Irina Bara (122e) qui s'est imposée 6-2, 6-4.

Pas plus que Clara Burel (95e), éliminée 7-5, 6-4 par l'invitée britannique Katie Boulter (118e).

Chez les hommes, Arthur Rinderknech (62e) a fait douter le Canadien Denis Shapovalov (16e). Mais après des semaines difficiles sur le circuit, le quart de finaliste de l'Open d'Australie a su prendre le dessus pour s'imposer 6-1, 6-7 (6/8), 6-7 (4/7), 6-4, 6-1.