Wimbledon: transition réussie pour Nadal, performance pour Robert

L'Espagnol Rafael Nadal avait choisi de ne pas disputer de tournoi entre Roland-Garros et Wimbledon mais cela ne l'a pas empêché de réussir une transition en douceur sur herbe mardi face à l'Israélien Dudi Sela.

Son compatriote Feliciano Lopez a battu le record de participations consécutives en Grand Chelem qu'il partageait avec Roger Federer.

Côté français, le vétéran Stéphane Robert, issu des qualifications, a réalisé à 38 ans une performance en écartant l'Espagnol Albert Ramos, alors qu'Alizé Cornet a cédé face à la bondissante slovaque Dominika Cibulkova.

- Nadal se remet au vert avec succès -

Sevré de titre à Londres depuis 2010, le N.1 mondial vise un troisième doublé Paris-Londres en Grand Chelem. Une prouesse réalisée par un seul joueur, le Suédois Björn Borg. Cette quête a débuté sans encombre (6-3, 6-3, 6-2) pour le Majorquin de 32 ans, à l'aise sur l'herbe du Centre court, lui qui n'avait plus joué en compétition depuis son onzième sacre à Roland-Garros le 10 juin. Le trentenaire Sela (127e mondial) ne représentait toutefois pas une grande menace: il n'avait remporté qu'un seul de ses six derniers matches, tous disputés sur le circuit Challenger (2e division). Mais le champion espagnol, qui n'a plus dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon depuis sa dernière finale en 2011, avait chuté en majorité face à des joueurs classés au-delà de la 100e place mondiale ces dernières années: le Tchèque Lukas Rosol (100e) en 2012 (2e tour), le Belge Steve Darcis (135e) en 2013 (1er tour), l'Australien Nick Kyrgios (144e) en 2014 (huitièmes de finale), l'Allemand Dustin Brown (102e) en 2015 (2e tour)... Raison de plus de se méfier. "Un premier tour en Grand Chelem n'est jamais simple, surtout à Wimbledon et en particulier quand on joue son premier match sur herbe", a souligné Nadal. La suite s'annonce un peu plus ardue face au Kazakh Mikhail Kukushkin, demi-finaliste à Eastbourne vendredi, ou le Canadien Vasek Pospisil, quart-de-finaliste dans le temple du tennis en 2015.

- Lopez ôte un record à Federer -

L'homme aux vingt trophées majeurs vient se faire chiper un record par un joueur de sa génération, Feliciano Lopez, qui a écarté l'Argentin Federico Delbonis (6-3, 6-4, 6-2). A 36 ans, le Madrilène (70e mondial) compte désormais 66 participations d'affilée en Grand Chelem, une de plus que le maestro helvète. Le secret d'une telle longévité? Pas de grave blessure, un jeu d'attaquant pur qui réduit la durée des échanges et "beaucoup de temps passé en salle de gym", a expliqué l'ancien N.12 mondial (meilleur classement en 2015). "Passé 30 ans, j'ai pris conscience qu'il fallait que je reste vraiment affûté pour continuer d'évoluer au plus haut niveau, face à des adversaires qui ont parfois 10 ou 15 ans de moins que moi... J'ai aussi changé mon régime alimentaire", a expliqué le triple quart-de-finaliste de Wimbledon, qui ne consomme ni coca-cola, ni lait et ne mange que "très peu de pain". Du pain, il en aura toutefois sur la planche au prochain tour face à un autre Argentin, Juan Martin Del Potro (4e mondial).

- Stéphane Robert fait de la résistance -

Le vétéran français, 158e mondial et issu des qualifications, n'avait plus goûté au tableau final d'un tournoi majeur depuis plus d'un an. Le voilà au deuxième tour pour la première fois depuis mai 2016 à Roland-Garros et ce, après une performance devant Albert Ramos (38e mondial) qui le devance de 120 places au classement mais n'est pas très à l'aise sur herbe. Robert a su profiter de ses failles. Après un premier set accroché, le natif de Montargis, dans le Loiret, a enfoncé le clou pour s'en sortir sans perdre un set (7-6 (7/5), 6-2, 6-1). Alizé Cornet a elle cédé face à la bondissante slovaque Dominika Cibulkova, une ancienne 4e mondiale (aujourd'hui 33e) en deux manches (7-6 (7/3), 6-1), essuyant un deuxième revers consécutif dès son entrée en lice à Londres.