Wimbledon: une occasion à saisir pour Serena Williams

Serena Williams affronte mardi l'Italienne Camila Giorgi, qui ne lui a jamais pris un set en trois matches, une belle opportunité en somme d'accéder aux demi-finales de Wimbledon.

Par deux fois, l'Américaine de 36 ans a battu Giorgi, 26 ans, sur terre battue: à Charleston (6-2, 6-3 en 2013) puis en Fed Cup en 2015 (7-6 (7/5), 6-2). La troisième, c'était sur surface rapide à l'Open d'Australie (6-4, 7-5 au 1er tour) en 2016.

L'Italienne sait faire parler sa puissance mais face à l'ancienne N.1 mondiale, qui n'a pas d'équivalent en la matière, le défi s'annonce immense. D'autant que Giorgi n'a pas l'expérience de ce genre de rendez-vous. C'est la première fois qu'elle jouera un quart de finale en Grand Chelem.

Le duel entre la Russe Daria Kasatkina, capable de tous les coups sur le court, face à Angelique Kerber et sa défense pugnace, s'annonce alléchant. La championne de Roland-Garros 2017, la Lettone Jelena Ostapenko, qui frappe à tout-va et l'infatigable Slovaque Dominika Cibulkova ne manque pas d'intérêt non plus.

L'Allemande Julia Görges, qui restait sur cinq défaites dès le premier tour à Wimbledon avant cette édition, tentera de s'appuyer sur son service, efficace jusqu'ici, dans match à l'issue très incertaine face à la Néerlandaise Kiki Bertens. Plus à l'aise sur terre battue, cette dernière n'avait jamais atteint les quarts de finale ailleurs qu'à Roland-Garros (demi-finaliste en 2016).

Le programme de mardi (débuts à 13h00 locales, 14h00 françaises):

. Court central (quarts de finale dames)

Daria Kasatkina (RUS/N.14) - Angelique Kerber (GER/N.11)

Serena Williams (USA/N.25) - Camila Giorgi (ITA)

. Court N.1 (quarts de finale dames)

Dominika Cibulkova (SVK) - Jelena Ostapenko (LAT/N.12)

Kiki Bertens (NED/N.20) - Julia Görges (GER/N.13)

. Court N.2 (huitièmes de finale messieurs):

Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) - Gilles Simon (FRA) arrêté par la nuit à 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7