Wimbledon: Williams gâtée au tirage, Berrettini sur le chemin de Nadal

Le tirage au sort a été clément pour Serena Williams, de retour à Wimbledon un an après son abandon sur blessure, puisqu'elle débutera face à la Française Harmony Tan, 113e mondiale, alors que chez les hommes, Matteo Berrettini pourrait se retrouver sur le chemin de Rafael Nadal.

Si la cadette des soeurs Williams peut légitimement se satisfaire de son sort, Harmony Tan s'offrira une première très ardue mais de rêve sur le gazon londonien.

Elle aura face à elle l'une des plus grandes joueuses de l'histoire avec ses 23 titres en Grand Chelem, dont sept à Wimbledon, qui tente un comeback osé à 40 ans, après une année blanche.

Alignée cette semaine en double à Eastbourne, associée à la N.3 mondiale Ons Jabeur, Williams a laissé entrevoir une hargne et une puissance intactes, mais des déplacements perfectibles. Insuffisant sans doute si elle veut concrétiser son rêve fou d'un 24e trophée majeur.

Sur le gazon londonien, les choses pourraient se compliquer pour elle dès le 3e tour qui devrait l'opposer à la Tchèque Karolina Pliskova, 7e mondiale et finaliste l'an dernier.

Sa compatriote Coco Gauff (N.12), puis l'Espagnole Paula Badosa (N.4) seraient ensuite au programme avant une demi-finale de rêve contre la N.1 mondiale Iga Swiatek, si le physique tient et que le coup de raquette revient définitivement.

La Polonaise, favorite pour succéder à l'Australienne Ashleigh Barty qui a pris sa retraite en mars, aura une mise en route en douceur contre la qualifiée croate Jana Fett (N.254).

- Nadal à l'épreuve -

Parmi les autres joueuses à suivre, Jabeur, qui a remporté le tournoi de Berlin avant de déclarer forfait pour la demi-finale de double à Eastbourne avec Williams en raison d'un douleur au genou droit, débutera contre une qualifiée, la Suédoise Mirjam Bjorklund (N.123).

La N.2 mondiale, l'Estonienne Anett Kontaveit sera opposée à l'Américaine Bernarda Pera (N.119).

Dans le tableau masculin, l'Italien Matteo Berrettini était le joueur que tout le monde voulait éviter.

Finaliste l'an dernier et vainqueur sur gazon à Stuttgart et au Queen's, l'Italien, tête de série N.8, semble totalement remis de son opération à une main et apparait comme un prétendant solide.

C'est finalement dans la moitié basse du tableau, celle de Rafael Nadal qu'il se retrouve, les deux joueurs voyant leurs routes théoriquement se croiser en demies.

Au premier tour et pour son premier Wimbledon depuis 2019, Nadal, 4e mondial après un nouveau triomphe à Roland-Garros, sera opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo (N.42), dans un tournoi qui ne lui a plus souri depuis 2010.

Il pourrait aussi avoir à se débarrasser, en quarts, de Felix Auger-Aliassime (N.9) face auquel il avait livré un combat dantesque en cinq sets en huitième de finale à Roland-Garros.

Berrettini, N.11 mondial, lancera son tournoi face au Chilien Cristian Garin (N.44) et trouverait théoriquement sur sa route Stefanos Tsitsipas (N.6) en quart, si le Grec écarte l'imprévisible Nick Kyrgios (N.45) qui pourrait se dresser sur sa route au 3e tour.

- Les Bleues pas vernies -

Dans le haut du tableau, la tête de série N.1, Novak Djokovic, tenant du titre, aura un premier tour abordable contre le Sud-Coréen Kwon Soon-woo (N.75), avant un rendez-vous prévu contre la pépite Carlos Alcaraz (N.7) en quart de finale.

L'Espagnol de 19 ans manque toutefois de référence sur gazon et il a un premier tour loin d'être simple face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (N.158).

L'idole locale, Andy Murray (N.51), blessé depuis sa finale perdue à Stuttgart, retrouvera face à lui l'Australien James Duckworth (N.77) au premier tour. Avant peut-être d'affronter le puissant serveur John Isner (N.25).

Pour ce qui est des maigres chances tricolores après le forfait de Gaël Monfils, il y aura un duel franco-français entre Benoît Paire (N.76) et Quentin Halys (N.84) au premier tour.

Adrian Mannarino (N.73) a une entrée en matière à sa portée avec le qualifié australien Max Purcell (N.156), alors que Richard Gasquet (N.69) a hérité du Portugais Joao Sousa (N.59).

Chez les femmes, Alizé Cornet (N.44) affrontera une tête de série, la Kazkahe Yulia Putintseva (N.33) avant un 3e tour théorique contre Swiatek.

Caroline Garcia (N.75) sera opposée à la wild card britannique Yuriko Miyazaki (N.206) avant de peut-être défier Emma Raducanu (N.10) au tour suivant.