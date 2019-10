Woods entre un peu plus dans l'Histoire avec un 82e titre PGA

"C'est juste dingue": Tiger Woods lui-même n'en revenait pas d'avoir décroché lundi au Japon son 82e titre du circuit américain de golf PGA, égalant ainsi le record d'une autre légende de son sport, Sam Snead, qui tenait depuis 54 ans.

Woods a remporté le Zozo Championship, le premier tournoi du PGA Tour à se dérouler au Japon, avec trois coups d'avance sur le Japonais Hideki Matsuyama et à 19 coups sous le par.

Un temps donné perdu pour le golf, Tiger Woods, 43 ans, continue ainsi de signer son incroyable comeback, six mois après avoir remporté le prestigieux Masters d'Augusta en avril dernier, son 15e titre du Grand Chelem et son premier majeur depuis 11 ans.

Début 2018, au moment de son retour sur les greens, un tel scénario semblait pourtant impossible, même pour les plus enthousiastes de ses supporters. Et peut-être même pour le principal intéressé retombé à la 656e place mondiale fin 2017 après deux années blanches.

- "C'est beaucoup !" -

Après plusieurs tentatives ratées et quatre opérations du dos, dont une arthrodèse, une douloureuse fusion de vertèbres, le golfeur de tous les records restait en effet dans le flou.

"C'est juste dingue. C'est beaucoup !", a réagi Woods après son titre, décroché deux mois seulement après une opération arthroscopique d'un genou. "Subir une nouvelle opération, revenir et gagner un titre, ce n'est pas facile. Mais j'ai confiance en mes mains et aujourd'hui, c'était pareil."

Monstre de précocité, Woods avait remporté son premier tournoi PGA il y a 23 ans, à Las Vegas.

La fin du tournoi avait dû être décalée à lundi matin après le report du 2e tour vendredi dernier en raison des fortes pluies qui avaient inondé le parcours d'Inzai, dans la préfecture de Chiba (grande banlieue est de Tokyo).

Le numéro deux mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a fini troisième à 13 coups sous le par, ex aequo avec le Sud-Coréen Im Sung-jae.

"La semaine a été longue, cinq jours en tête du classement c'était long. C'était stressant, c'est clair", a-t-il ajouté. "C'était beaucoup plus serré que ce que les gens ont probablement pensé. Hideki (Matsuyama) m'a mis la pression".

- Ambition olympique -

La performance du Tigre a éte couverte d'éloges.

Par une figure historique du golf telle Jack Nicklaus: "Depuis des années, tout ce que nous voulions c'était voir Tiger de nouveau en bonne santé, mais pour sa qualité de vie. Mais c'est évident que l'opération et le rude labeur de Tiger se sont traduits sur la qualité de jeu!", a commenté l'homme aux 18 titres en Grand Chelem.

Mais aussi par le dauphin du jour de Woods, Gary Woodland: "De surmonter les blessures auxquelles il a été confronté, incroyable. Il est jeune et il joue incroyablement. Je pense qu'on va voir plus", a estimé le vainqueur de l'US Open.

Alors que Sam Snead avait décroché son 82e titre à l'âge de 52 ans, Woods a mis neuf ans de moins pour atteindre ce record.

"Jouer jusqu'à 52 ans ? J'espère que ce sera le cas. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais donné une réponse différente, mais maintenant l'avenir semble plus prometteur", a déclaré Woods qui sera peut-être de retour au Japon pour les Jeux olympiques de Tokyo

"J'espère me qualifier et représenter mon pays", a affirmé Woods. "J'ai quelques amis qui ont disputé les Jeux olympiques par le passé et qui m'ont dit que c'était l'expérience d'une vie."

"J'aurai 44 ans et je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions par la suite."