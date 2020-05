World Rugby: le calendrier, premier chantier de Bill Beaumont

"Mon travail consiste à obtenir un consensus": fraîchement réélu ce week-end à la tête de World Rugby, l'Anglais Bill Beaumont devra affronter de nombreux dossiers, notamment l'épineuse question de l'harmonisation du calendrier entre les hémisphères.

C'est un vieux serpent de mer qui ressurgit: la crise liée au coronavirus a une nouvelle fois poussé l'alignement des compétitions de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud sur le devant de la scène.

La proposition de World Rugby prévoit d'étaler la saison entre octobre et juillet. Elle débuterait avec les Tournées "automnales", puis viendraient les Championnats domestiques de décembre à juillet. Avec une parenthèse pour les compétitions internationales (Rugby Championship et Tournoi des six nations) en avril-mai.

Bill Beaumont, qui a battu son ancien vice-président, l'Argentin Agustin Pichot, a d'ailleurs relancé cette idée dès sa première conférence de presse dimanche, assurant cependant que les discussions "sont encore à l'état embryonnaire pour le moment".

"Nous devons garder à l'esprit que nous devons emmener toutes les parties prenantes avec nous", a expliqué l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.

- Revoilà la Ligue des Nations -

Ce découpage fait ainsi ressurgir "la Ligue des Nations", un projet de nouvelle compétition internationale avorté l'année dernière.

Cette Ligue des nations, dotée de sept milliards d'euros sur douze ans, pourrait devrait rassembler les meilleures équipes de chaque hémisphère et comporterait plusieurs niveaux, permettant un système de promotion-relégation.

"Vous pourriez avoir des compétitions avec tous les pays qui jouent dans ces fenêtres et en dessous, vous auriez des compétitions subsidiaires pour les nations émergentes afin qu'elles puissent jouer en même temps dans une autre compétition", a-t-il résumé.

Pendant la campagne, Beaumont avait déjà évoqué la possibilité de regrouper les Tournées de l'été et de l'automne. "Il y a des fenêtres en juillet ou en novembre mais si on les rapprochait, on pourrait avoir deux mois complets et y caser un tournoi", avait-il ainsi expliqué à l'AFP.

Une idée, prise à son adversaire Agustin Pichot, qui aurait l'avantage d'éviter de superposer les compétitions et donc les fameux "doublons" qui ont tant pénalisé certaines équipes comme Toulouse, champion de France en titre et seulement 7e du Top 14 au moment du gel mi-mars, après avoir disputé douze de ses dix-sept matches de championnat sans ses internationaux, occupés par la Coupe du monde puis le Tournoi.

Seul bémol: ce projet pose la question de la place laissée aux Coupes d'Europe, généralement disputées entre octobre et mai. Bernard Laporte, nouveau vice-président de World Rugby, avait d'ailleurs lancé un pavé dans la mare, au début du mois d'avril, en évoquant un Mondial des clubs.

Pour cette nouvelle compétition, à 20 équipes réparties en quatre poules de cinq et une phase finale, le tout étalé sur six semaines, le patron du rugby français "imagine bien voir qualifiés les demi-finalistes du Top 14, ceux du championnat anglais, les six premiers du Super Rugby, les quatre premiers de la Ligue Celte, le champion du Japon et celui des États-Unis, par exemple".

"Il faut créer cette compétition et très rapidement. Cela pourrait être une bouffée d'air frais pour l'ensemble du rugby mondial", avait encore affirmé Laporte.

Le plan Beaumont-Laporte est encore au stade de projet. Outre le découpage de la saison, il devra intégrer d'autres données; comme le nombre maximal de matches que pourraient disputer les joueurs dans un calendrier toujours aussi chargé.