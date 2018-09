World Rugby réfléchit à transformer les tournées en compétitions officielles

World Rugby, la fédération internationale, a annoncé mercredi réfléchir à transformer, à partir de 2020, les fenêtres de test-matches internationaux d'été et d'automne en compétitions officielles afin de renforcer l'attractivité du rugby international.

Une commission ad hoc, composée des représentants des nations du "Tier 1" (1er niveau, nations majeures) et de certains du "Tier 2" a été créée pour explorer les changements possibles. Lesquels signeraient sans doute la fin des tournées sous le format actuel, où les sélections de l'hémisphère Nord se rendent chez celles du Sud en juin avant de les recevoir en novembre.

A compter de 2020 et jusqu'en 2032, les test-matches estivaux seront repoussées de juin à juillet, selon un accord conclu en janvier 2017 à San Francisco.

Il n'est pas remis en cause, selon le communiqué publié par World Rugby, dont le comité exécutif est réuni depuis le début de la semaine à Sydney. Mais "la fédération internationale a commencé à explorer des modèles potentiels de compétitions dans le respect des principes convenus à San Francisco pour donner plus de poids aux fenêtres de juillet et de novembre et optimiser le modèle commercial pour tous".

"En nous appuyant sur les bases solides de l'accord de San Francisco, j'estime que le moment est venu et que l'opportunité existe, de faire quelque chose qui aura un réel impact et injectera plus d'intérêt, de suspense et d'importance au rugby international, entre les Coupes du monde de rugby, pour le bénéfice de tous" a commenté le président de World Rugby, l'Anglais Bill Beaumont, cité dans le communiqué.

"À l'aune de cet objectif, nous examinons des modèles pour maximiser le potentiel des fenêtres de juillet et de novembre sans changer le cadre de l'accord de San Francisco et créer un programme annuel de véritables matches internationaux qui débloqueront de nouveaux marchés, attireront de nouveaux fans et maximiseront les revenus pour tous, tout en respectant les obligations relatives à l'intégrité des joueurs", a-t-il ajouté.

Lundi, le bihebdomaire français spécialisé Midi Olympique indiquait que l'Argentin Agustin Pichot, vice-président de World Rugby, projetait de supprimer les tests d'été et d'automne pour les remplacer par une "Ligue mondiale" entre douze pays chaque année en novembre, alternativement dans l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.