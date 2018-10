Worley: "partie pour prendre les risques" à Sölden

"J'étais partie pour prendre les risques qu'il fallait": Tessa Worley a expliqué sa victoire dans le géant d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden samedi par une prise d'initiative voulue en essayant de se libérer des tensions parasites.

Q: Étiez-vous totalement relâchée sur les deux manches ?

R: "En première manche pas complètement, complètement. J'ai dû un peu me bagarrer contre ces émotions pour rester à l'attaque et faire une manche solide. En la regardant je me dis +c'était propre, c'était bien, je suis dans le ton, maintenant la 2e manche ce sera un combat+, et si je voulais aller chercher des grosses sensations, il fallait que je me batte.

Je savais que Mikaela Shiffrin était plus ou moins devant. De toute façon, je sais qu'il ne faut pas en garder sous le pied, qu'il ne faut pas gérer, j'étais partie pour prendre les risques qu'il fallait. Si ça ne passait pas tant pis, j'avais tout à y gagner si ça passait."

Q: D'où vous vient cette capacité de rebond après une fin de saison dernière difficile?

R: "Je ne sais pas comment ça marche. La fin de saison a été un vrai apprentissage. Ça a été quelque chose que j'ai intégré, que j'ai accepté. Je me suis dit: +OK tu as fonctionné comme ça cette saison, ça n'a pas marché. Essaye de trouver quelque chose qui te correspond mieux, de skier en étant toi-même, ne pas avoir cette tension qui m'empêche de skier libérée+. Je travaille là dessus pour me sentir bien, pour pouvoir jouer, c'est ce qui est le plus agréable en ski."

Q: C'est un départ idéal pour le globe de géant.

R: "Je n'y ai pas du tout pensé. Bien sûr que si je suis dans la course, c'est un objectif. C'est toujours mieux de partir avec 100 points que zéro. Je prends. La saison attaque par Sölden mais l'hiver attaque réellement fin novembre. On a encore un gros mois de +prépa+. Ca va être une bagarre tout l'hiver, le niveau est bien présent."

Propos recueillis en conférence de presse