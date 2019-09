WRC: Ogier se relance pour le titre mondial en gagnant le rallye de Turquie 

Le Français Sébastien Ogier (Citroën) a remporté dimanche le Rallye de Turquie, 11e manche sur 14 du Championnat du monde WRC, et profite de l'abandon samedi du leader du championnat, l'Estonien Ott Tänak (Toyota), pour combler une partie de son retard.

Tänak, reparti dimanche et qui a marqué les 5 points de la première place lors de la Power Stage, compte 210 points, soit 17 de plus qu'Ogier, qui double le Belge Thierry Neuville (Hyundai), seulement 8e ce weekend et désormais à 30 points de Tänak, à trois courses du terme de la saison.

"C'était vraiment nécessaire de prendre ses points. Tout pouvait arriver, c'est un rallye super dur", a déclaré Ogier.

Ogier n'avait plus gagner depuis le troisième rallye de la saison au Mexique en mars. Il sort enfin de trois épreuves compliqués et sans podium, qui lui ont fait mal au classement général.

"On a pas eu de chance en Allemagne, (le précédent rallye, où il a terminé septième), on en a un peu plus ici. C'est bon pour l'équipe après des moments très compliqués. Cela ne veut pas dire qu'on a tout réglé, il y a encore beaucoup de choses à améliorer", malgré le premier doublé de la saison de Citroën.

Le sextuple champion de monde est le seul des pilotes en lutte pour le titre à ne pas avoir subi de déboires sur les routes turques, connues pour mettre les mécaniques à rudes épreuves avec ses pistes rocailleuses et cassantes, la forte température et la vitesse moyenne lente.

L'Estonien Ott Tänak, qui comptait quatre victoires sur les cinq derniers rallyes, a connu un problème électrique dans une liaison entre deux spéciales samedi. Quelques minutes avant, Neuville était parti à la faute en heurtant une pierre, perdant plus de quatre minutes.

Les positions sont restées figées dimanche par rapport à samedi, l'équipier d'Ogier Esapekka Lappi, deuxième à moins d'une seconde au début de la journée ayant annoncé ne pas vouloir gêner le Français dans sa lutte pour le titre.

Le véritable enjeu était donc les points de la Power Stage. Ott Tänak a notamment pris tous les risques, roulant sans roue de secours pour alléger sa Toyota de quelques kilos.

"Parier 0 point n'est pas vraiment un pari", a-t-il déclaré. Mission réussie, avec cinq points qui permettent de reprendre deux unités sur Ogier, qui a fini 3e de la dernière spéciale, et une sur Neuville, deuxième.