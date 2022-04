WRC/Rallye de Croatie: victoire de Rovanperä pour quatre secondes

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté le rallye de Croatie, dimanche, avec quatre secondes et 3/10e d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), 2e, au bout d'un final à suspense parfaitement maîtrisé par le jeune pilote (21 ans).

Le podium a été complété par un autre pilote Hyundai, le Belge Thierry Neuville, poursuivi par les ennuis pendant trois jours et parti à la faute dimanche à la fin de la 20e et dernière spéciale, mais sans conséquence pour lui au classement général.

La 20e et dernière spéciale, une Power Stage de 14 km donnant cinq points de bonus à l'auteur du meilleur temps, a été décisive entre Tänak et Rovanperä, qui avait mené depuis le départ, vendredi matin.

Rovanperä avait perdu les commandes après l'ES19, l'avant-dernière, disputée sous la pluie, ce qui a fait le jeu, in extremis, de Tänak qui avait fait un choix de pneus audacieux et avait attendu la pluie toute la matinée.

Conséquence de cette averse, il n'y avait plus qu'une seconde et quatre dixièmes d'écart entre Tänak et Rovanperä au départ de cette ES20 disputée sur une route totalement sèche, ce qui a permis au jeune Finlandais de reprendre l'avantage, pour de bon.

Vainqueur du rallye précédent en Suède, sur des routes enneigées, Rovanperä augmente son avance en tête du Championnat du monde et se pose comme principal candidat au titre mondial, le champion sortant, Sébastien Ogier, étant désormais en semi-retraite du WRC pour préparer les 24 Heures du Mans.