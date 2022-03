WTA: l'Ukrainienne Yastremska enchaîne et se qualifie en quarts à Lyon

"Une nouvelle victoire pour moi et pour mon pays" : l'Ukrainienne Dayana Yastremska s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Lyon après avoir jeudi l'Espagnole Carla Bucsa en un peu plus d'une heure 6-2, 6-3.

"J'ai pu mieux contrôler mes émotions que lors de mon premier match et c'est pour ça que j'ai pu livrer une bonne partie", s'est réjouie Yastremska, 21 ans, ex-21e mondiale, à la sortie du court avant d'aller remercier, drapeau ukrainien sur les épaules, le Maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), présent en tribune et qui l'avait reçue à l'Hôtel de Ville, mercredi.

Issue des qualifications, Bucsa 139e joueuse mondiale, avait battu lundi la Française Alizé Cornet, tête de série N.4, 1-6, 6-4, 6-1.

Yastremska, actuellement N.128 au classement de la WTA, a bénéficié d'une invitation dans le tournoi lyonnais avant même le début d'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Originaire d'Odessa, elle est arrivée dimanche à Lyon après avoir fui son pays avec sa jeune soeur, Ivanna (15 ans), en laissant derrière elle ses parents.

Lors de son premier tour mardi, elle s'était imposée contre la Roumaine Ana Bogdan 3-6, 7-6 7-6 après avoir sauvé une balle de match dans les deuxième et troisième sets. Prise par l'émotion, elle avait terminé à genoux et en larmes après trois heures et cinq minutes de jeu.

"Aujourd'hui, c'était un petit peu plus facile de jouer. J'ai pu mieux me concentrer que lors de mon premier match. J'essaie de montrer mon meilleur niveau et j'essais de me battre sur chaque point. C'est une autre victoire pour moi et une autre victoire pour mon pays", a-t-elle confié en conférence de presse.

"Je me sens mieux physiquement que mentalement mais j'ai eu une bonne journée de repos mercredi après mon premier match mardi et ça m'a bien aidé. Nous verrons ce qui se passera vendredi, si je peux hausser mon niveau physique mais je prends match par match. J'essaie de faire de mon mieux et de rester calme et concentrée", a-t-elle dit.

Dayana Yastremska affrontera, vendredi l'Italienne Jasmine Paolini, tête de série N.5 et 48e mondiale pour tenter de rallier le dernier carré.