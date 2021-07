Xavier Bertrand : "L'État a été un cadavre encombrant dans la gestion de la crise sanitaire"

La vaccination et le pass sanitaire

Les relations entre Régions et État

L'enseignement des langues régionales

Lutte contre le terrorisme

L'Union européenne et le Brexit

L'actualité française est dominée ces derniers jours par la propagation du variant Delta sur le territoire métropolitain. Le président français Emmanuel Macron, ce lundi 12 juillet, a annoncé l'obligation vaccinale pour les personnels de santé et l'extension du pass sanitaire à de nombreuses activités. Xavier Bertrand n'a pas remis en cause les choix de l'exécutif appelant les Français "à se vacciner". "Le seul moyen de sauver des vies et éviter d'être malade passe par la vaccination", a ainsi martelé le candidat à la présidence de la République.Candidat à la présidence de la République, Xavier Bertrand se présente comme l'homme des territoires. Il n'hésite pas à fustiger l'État central qualifié de "cadavre encombrant dans la gestion de la crise sanitaire". Xavier Bertrand entend confier plus de responsabilités aux acteurs locaux dans le domaine de la santé. Si il est élu en 2022, la gestion des agences régionales de santé, qui dépendent aujourd'hui du ministère de la Santé, passerait dans les mains des acteurs locaux et en cas de crise, des préfets.Interrogé sur la question de l'enseignement des langues régionales, le président des Hauts-de-France ne voit pas en quoi "les langues régionales constituent une menace pour l'unité de la République". Il s'est dit "favorable" à l'enseignement de ces langues régionales comme le picard, le flamand, le breton... Le 21 mai dernier le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement la « loi Molac » sur la promotion des langues régionales.Face aux dangers du terrorisme, Xavier Bertrand milite pour la mise en place d'"une peine de 50 ans incompressible pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme." Le candidat à la présidence de la République déclare vouloir "protéger avant toute chose les Français".Xavier Bertrand compte présenter à l'opinion française dans un grand discours à l'automne sa vision de la construction européenne. Selon lui, cette construction restera encore guidée par "l'amitié franco-allemande". L'Union européenne doit appliquer la "réciprocité dans les échanges commerciaux", selon Xavier Bertrand. "Les pays sont durs avec nous et on les laisse rentrer sur le marché européen. Il faut que l'Union européenne sorte de la naïveté", estime le candidat à l'élection présidentielle.

Xavier Bertrand entend également "réviser l'accord" sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. "Les Anglais ne respectent pas les règles. Il faut donc réviser l'accord sur le Brexit" .

La fin de l'opération Barkhane

Xavier Bertrand a pris acte "de la décision du président de la République" de mettre fin à l'opération Barkhane. "C'était la décision qu'il fallait prendre à ce moment", estime Xavier Bertrand tout en regrettant que l'Europe ne se soit pas engagée davantage.