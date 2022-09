Xavier Bertrand veut "tout changer" à droite et ne compte pas "être spectateur"

Il "faut tout changer, sans tabous" à droite, estime mercredi dans Le Figaro le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand qui n'a "pas l’intention d’être spectateur de cette reconstruction".

"Nous avons besoin d’idées neuves et de sang neuf pour proposer un nouveau projet de société et inventer la droite du XXIe siècle", affirme M. Bertrand qui doit lancer samedi à Saint-Quentin son parti Nous France.

Ce parti "a vocation à s’adresser à tous les Français", membres ou non des Républicains, qui "se reconnaissent dans nos valeurs: une droite populaire, enracinée dans les territoires, attachée à l'ordre et au travail, confiante dans le progrès et qui fait confiance aux entreprises", explique-t-il.

"Je ferai tout pour que LR ne devienne pas un astre mort comme le PS" mais "si on refuse de tirer les leçons de ce qui vient de nous arriver à la présidentielle, les LR sont morts", estime l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.

Plaidant pour "dire clairement non à toute idée mortelle d’union de la droite et de l’extrême droite", il défend "une droite rassembleuse, humaniste" face à la "ligne identitaire" dans laquelle il ne "se reconnaîtra jamais". Une façon de se démarquer de la ligne dure défendue par Éric Ciotti qui compte, s'il est élu président du parti, faire désigner rapidement Laurent Wauquiez candidat à la présidentielle de 2027.

"On pourrait même aller plus loin, et désigner aussi le candidat Les Républicains pour 2032 et 2037", ironise Xavier Bertrand. "Soyons sérieux. On sort d’une présidentielle catastrophique, alors chaque chose en son temps", affirme-t-il.

Interrogé sur la présidentielle de 2027, il l'assure: "mon envie et mon énergie de me battre pour mes convictions sont intactes".

"Je ne vais pas rester quatre ans et demi les bras croisés et voir notre pays et nos concitoyens en proie aux pires difficultés. Je regarde devant, bien décidé à mettre mon expérience et mon énergie au service de mes convictions et de mes concitoyens", promet-il.