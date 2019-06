Xavier Niel contrarie la reprise de Nice-Matin par le propriétaire de Valeurs Actuelles

La direction de Nice-Matin a exprimé son mécontentement après l'annonce surprise par l'homme d'affaires Xavier Niel, copropriétaire du quotidien Le Monde, de son intérêt pour le quotidien niçois, qui contrarie un projet discuté avec le magnat franco-libanais Iskandar Safa, détenteur de l'hebdomadaire de droite Valeurs Actuelles.

Lassée de son actionnaire belge Nethys, la direction de Nice-Matin lui avait forcé la main pour obtenir du tribunal de commerce une procédure de sauvegarde et le contraindre à négocier avec M. Safa.

Les choses se sont accélérées mercredi avec une nouvelle offre de M. Safa, prêt désormais à débourser 20,9 millions d'euros pour rembourser l'actionnaire belge au centime près de sa mise. Selon un calendrier convenu sous l'égide des coadministrateurs judiciaires, Nethys devait se prononcer ce lundi.

Coup de théâtre dimanche soir, l'emblématique patron de Free a annoncé qu'il était en négociations exclusives pour prendre une participation indirecte dans Nice-Matin, journal qui tire à environ 120.000 exemplaires et a redressé ses finances depuis son passage sous statut de coopérative en 2014. Environ mille salariés y travaillent après le départ de 300 autres en cinq ans.

"Comme par enchantement, l'annonce par voie de presse (de Xavier Niel) vient contrarier une solution qui garantit la pérennité du journal", s'est plaint dans une note d'information au personnel le PDG du groupe, Jean-Marc Pastorino, soulignant dans ce texte le "sérieux de l'offre" de M. Safa.

M. Pastorino avait déploré auparavant auprès de l'AFP n'avoir pas été informé ni par Nethys ni par Xavier Niel. "Mis à part un petit coup de fil en début d'année de quelqu'un nous proposant de nous aider, on n'a jamais travaillé sur une offre et toutes ces discussions se sont passées au-dessus de notre tête", a-t-il affirmé. "Je n'ai qu'une seule offre en main, pas deux", celle de Privinvest, la holding de M. Safa, a-t-il ajouté.

- "Mirage Niel" -

Très secret, M. Safa contrôle des chantiers navals à Cherbourg (CNM), en Grèce, à Abou Dhabi et au nord de Hambourg en Allemagne (GNYK pour les grands navires militaires et Nobiskrug, d'où est sorti en 2017 le plus grand yacht voilier du monde). Il compte six grandes marines nationales comme clients.

Déjà candidat à la reprise de Nice-Matin en 2014 avec d'autres partenaires, M. Safa est lié à la famille Leroy qui dirige la mairie de Mandelieu-La Napoule depuis près de 25 ans et incarne sur la Côte d'Azur l'aile dure de la droite LR, la tendance du député Eric Ciotti, rival du maire LR de Nice Christian Estrosi.

Nul ne sait si cette toile de fond politique a joué un rôle dans le dernier rebondissement en date mais à l'approche des municipales, des commentaires sur Twitter ne se privaient pas de prêter à M. Niel une proximité avec Emmanuel Macron.

De leur côté, les journalistes de Nice-Matin ont eux aussi déploré avoir appris par voie de presse la proposition de M. Niel.

"Attention au mirage Niel, il faut rester prudent et obtenir des garanties", a réagi le SNJ, observant "une certaine forme d'enthousiasme au sein de la rédaction". "Il est plus que temps d'arrêter le jeu de dupes (...) Les journalistes n'ont pas envie d'être manipulés par un camp ou l'autre, Tapie, Moreau (administrateur de Nethys: ndlr), Safa ou autre", a ajouté le syndicat.

Depuis 2014, Nice-Matin est dirigée en coopérative par ses salariés actionnaires qui ont investi leur 13e mois en 2014, possèdent 66% du capital et auxquels M. Safa a proposé de racheter leur mise de départ multipliée par cinq, selon une source proche du dossier.

Surtout, rappelle la direction dans son communiqué, M. Safa a proposé "d'importants investissements" pour la pérennité du groupe et "un remboursement intégral (à Nethys) des sommes investies au sein du journal". La direction du quotidien a promis la convocation "sans délai" des institutions représentatives du personnel et organisations syndicales.