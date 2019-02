XV de France: 6 entrants contre l'Angleterre, dont Bastareaud

Le XV de France comptera six nouveaux titulaires, dont le centre Mathieu Bastareaud non retenu pour le premier match, dimanche contre l'Angleterre lors de la 2e journée du Tournoi des six nations, a annoncé vendredi l'encadrement.

Demba Bamba, Geoffrey Doumayrou et Gaël Fickou remplacent numériquement Uini Atonio, Wesley Fofana et Maxime Médard, blessés, tandis que Bastareaud, Félix Lambey et Yacouba Camara gagnent leur place sur choix sportif après la défaite en ouverture face au pays de Galles (24-19).

Le XV de départ: Huget - Penaud, Bastareaud, Doumayrou, Fickou - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Y. Camara - Lambey, Vahaamahina - Bamba, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Aldegheri, Willemse, Alldritt, A. Dupont, Ntamack, Ramos