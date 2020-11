XV de France: avec Macalou, Thomas et Dulin contre l'Italie

Des Bleus tout vert pour l'Italie. Le sélectionneur Fabien Galthié va annoncer jeudi un XV de départ new look, où l'arrière Brice Dulin, l'ailier Teddy Thomas et le flanker Sekou Macalou devraient débuter aux côtés de cinq néophytes.

Le conflit entre la LNR et la FFR sur la libération des joueurs a accouché d'un compromis: trois feuilles de matchs maximum pour les internationaux à l'automne. Exit donc Charles Ollivon, Antoine Dupont ou Virimi Vakatawa, titulaires inamovibles de l'équipe de France deuxième du Tournoi des six nations 2020.

Pour recevoir l'Italie samedi, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe d'automne des nations, le staff des Bleus devrait s'appuyer sur quelques têtes connues dont l'ailier Teddy Thomas (20 sélections) ou les revenants Brice Dulin (29 sélections) à l'arrière et Sekou Macalou (1 sélection) en troisième ligne.

Impressionnant en Top 14, Macalou n'avait plus été appelé dans les 23 depuis sa seule et unique sélection, contre le Japon... en novembre 2017.

Dulin, lui, avait enchaîné les blessures depuis sa dernière sélection, marquée par une défaite contre l'Afrique du Sud, il y a trois ans également.

Qu'est-ce que ça fait de revenir à Marcoussis? "Du plaisir. Du bonheur, tout simplement, après avoir passé des moments difficiles. C'est le travail qui paie. La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir rejouer après ma blessure du genou. Je n'ai pas forcément été très performant mais on m'a fait confiance en club, on m'a laissé le temps de revenir... Avec le temps de jeu, le plaisir est revenu, les sensations aussi", a avoué le Rochelais.

- Une première ligne made in Toulouse -

Cinq néophytes devraient également débuter, selon la mise en place de mercredi, lors de la séance à haute intensité. Le pilier Rodrigue Neti, les deuxièmes lignes Killian Geraci et Baptiste Pesenti, le centre Jean-Pascal Barraque et l'ailier Gabin Villière ont, semble-t-il, gagné une toute première cape.

Une promotion express pour Barraque, capitaine de l'équipe de France à VII et passé à XV du côté de Clermont cette saison. Il pourrait être associé au joueur du Stade français, Jonathan Danty (quatre sélections) pour sa cinquième titularisation, sa première depuis une tournée en Argentine en 2016.

Le capitaine et demi de mêlée Baptiste Serin devrait être associé à Matthieu Jalibert, titulaire contre l'Ecosse (22-15). Jalibert et Thomas sont d'ailleurs les deux seuls rescapés de cette première victoire à Murrayfield depuis 2014.

"La présence de ces deux joueurs qui se connaissent par coeur au centre du jeu peut nous apporter de la fluidité", a confié Laurent Labit, entraîneur chargé de l'attaque.

Après quatre sélections en sortie de banc, le talonneur Peato Mauvaka devrait connaître sa première titularisation, tout comme Dorian Aldegheri (quatre sélections). Avec Dorian Aldegheri, ils formeront une première ligne 100% toulousaine.

Un temps pressenti pour démarrer, le centre du Racing 92 Olivier Klemenczak est touché à la cheville tandis que son coéquiper de la troisième ligne Fabien Sanconnie, touché à la cuisse droite, a écourté l'entraînement.

Composition probable face à l'Italie: Dulin - Thomas, Baraque, Danty, Villière - (o) Jalibert, (m) Serin (cap.) - Macalou, Jelonch, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Mauvaka, Neti