XV de France: Bamba probablement apte seulement fin août, selon Brunel

Le pilier droit Demba Bamba, tout juste opéré des cervicales, sera probablement totalement rétabli seulement "juste à la fin" de la préparation du XV de France pour la Coupe du monde, soit fin août, a indiqué le sélectionneur Jacques Brunel mardi.

"On va suivre le protocole donné par le chirurgien, son avis interviendra au moment de la reprise totale du rugby. Je pense qu'il sera apte à le faire avant la fin des matches de préparation, ou juste à la fin", a expliqué Brunel lors de l'annonce du groupe de 31 joueurs, plus six suppléants, retenus pour le Mondial au Japon (20 septembre-2 novembre).

Avant leur départ, les Bleus affronteront l'Ecosse les 17 (à Nice) et 24 août (à Edimbourg), puis l'Italie le 30 août (au Stade de France).

Bamba (21 ans, 6 sél.), titulaire à droite de la mêlée pendant le dernier Tournoi des six nations, pourra de toute façon "suivre normalement la préparation, si ce n'est les contacts, notamment en mêlée", a poursuivi le sélectionneur.

"On a fait le point avec le chirurgien et les docteurs (de Lyon et du XV de France) et on ne pouvait pas ne pas lui donner la possibilité de pouvoir faire cette Coupe du monde", a ajouté Brunel, qui a retenu comme piliers droits, outre Bamba, Rabah Slimani et le bizuth Emerick Setiano. Et aucun parmi les six suppléants.

Le troisième ligne Arthur Iturria (25 ans, 11 sél.), blessé à la cuisse gauche lors de l'échauffement en finale du Top 14 samedi avec Clermont contre Toulouse (défaite 24-18), devrait lui être éloigné des terrains pendant "cinq-six semaines", selon Brunel.

"Effectivement, il a une blessure à l'insertion des ischio-jambiers qui nécessite cinq-six semaines (d'indisponibilité), trois semaines de congés et deux-trois semaines qu'il faudra aménager. C'est un garçon sur lequel on compte. Sinon avec François Cros et (Charles) Ollivon (les 3e ligne réservistes), on a deux garçons prêts à le suppléer", a commenté le sélectionneur.