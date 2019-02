XV de France: Brunel change encore tout face à l'Ecosse

Nouvelle charnière, nouvel arrière, nouvelle paire de centres: l'encadrement du XV de France a de nouveau tout changé ou presque mardi pour éviter aux Bleus une 3e défaite de rang dans le Tournoi des six nations, samedi face à l'Ecosse.

Où va le XV de France? A sept mois de la Coupe du monde au Japon, le sélectionneur Jacques Brunel a de nouveau préféré le changement à la stabilité pour obtenir un meilleur résultat, après la défaite cuisante subie en Angleterre (44-8).

"On n'a pas fait le match qu'on attendait, je ne trouve rien d'anormal" aux critiques, a expliqué le Gersois mardi à Marcoussis. "Par contre, il faut réagir. Il faut changer, modifier les choses. Il faut être bien meilleurs. (...) Je suis persuadé que le visage que l'on va montrer samedi sera totalement différent."

Premiers sacrifiés sur l'autel de la réaction, les demis Morgan Parra et Camille Lopez. Aligner la charnière clermontoise en début de Tournoi semblait une "évidence" aux yeux de Brunel? "Elle n'a pas eu le rendement que l'on attendait sur les deux matches" perdus face au pays de Galles (24-19) et à Twickenham, a tranché le technicien. "C'est un choix sportif par rapport à une situation particulière".

Une situation particulière, pour une équipe qui a perdu 10 de ses 13 matches depuis que Brunel a remplacé Guy Novès début 2018? Difficile de ne pas y voir une mise à l'écart puisque Parra et Lopez ne seront même pas sur le banc.

- Sept charnières en 14 matches -

La charnière titulaire, composée des nettement moins expérimentés Antoine Dupont (22 ans) et Romain Ntamack (19 ans), sera donc... la septième en 14 matches sous Brunel, soit une nouvelle association toutes les deux rencontres. Dupont et Ntamack "ont montré beaucoup de qualités sur les deux premiers matches, notamment dans leurs entrées", s'est justifié Brunel.

Le vécu commun des Clermontois était l'argument majeur pour justifier leur sélection: celui des deux jeunes Toulousains est quasi inexistant à la charnière, avec une seule titularisation conjointe en Challenge européen, en janvier 2018.

Et que dire des lignes arrières? Mathieu Bastareaud et Gaël Fickou formeront une 3e paire de centres en autant de matches du Tournoi (après Fofana-Ntamack et Bastareaud-Doumayrou), et Thomas Ramos honorera sa première sélection comme titulaire, préféré à Maxime Médard et auréolé du rôle de buteur. Là encore, c'est un 3e essai: Médard, titulaire contre les Gallois mais indisponible contre l'Angleterre, avait été remplacé à Londres par Yoann Huget.

Les présences de Bastareaud (51 sélections), Huget (55), de retour à l'aile, et Fickou (43) dans la ligne des trois-quarts relativisent l'inexpérience internationale de Dupont (11), Ntamack (2), Ramos (1) et de l'autre ailier Penaud (8). Mais elles n'effacent pas l'impression d'un encadrement qui navigue à vue alors qu'un match sous haute tension se profile.

- Lauret retrouve sa place -

Le coup de balai concerne moins les avants, où il ne s'observe qu'en troisième ligne: Yacouba Camara, "passé un peu à coté de son match" contre le XV de la Rose, rend la place qu'il avait prise à Wenceslas Lauret, qui n'avait "pas démérité" contre les Gallois.

Sur le banc, renouvelé à moitié sur choix sportif (4 sur 8), un autre cas accrédite la thèse de l'improvisation générale: celui du talonneur Camille Chat, non retenu sur la liste initiale, rappelé alors qu'il était en vacances à l'île Maurice pour remplacer Julien Marchand, blessé, et qui repasse dans la hiérarchie devant Pierre Bourgarit, remplaçant de Guilhem Guirado à Londres mais laissé à disposition de La Rochelle pour jouer dimanche en Top 14.

Baptiste Serin et Anthony Belleau profitent de la mise à l'écart de Parra et Lopez pour faire leur retour. Le pilier gauche de Clermont Etienne Falgoux, appelé pour remplacer Dany Priso, blessé, devrait connaître sa première sélection.