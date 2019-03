XV de France: Brunel procède à une revue d'effectif et confirme Guirado comme capitaine

Six changements dans l'équipe de départ, dont quatre sur choix sportif: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a décidé jeudi de procéder à une revue d'effectif pour affronter l'Italie samedi en clôture du Tournoi, et a confirmé Guilhem Guirado dans ses fonctions de capitaine.

L'Italie sera un rendez-vous crucial pour les Bleus qui ne comptent qu'une seule victoire (face à l'Ecosse) et viennent de prendre une leçon de rugby par l'Irlande à Dublin, dimanche (26-14).

Mais sa préparation a été perturbée par les informations publiées par L'Equipe mercredi soir, selon lesquelles Brunel et le vice-président de la Fédération Serge Simon ont voulu retirer le capitanat à Guilhem Guirado après la débâcle en Angleterre le 10 février (44-8).

Brunel les a implicitement confirmées jeudi, et confirmé Guirado comme capitaine jusqu'à la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre): "Je voudrais faire une petite mise au point concernant Guilhem Guirado et ma relation avec lui: je le connais depuis 12 ans, nous avons une relation d'estime et de confiance, nous sommes assez ouverts pour parler de tout. Après l'Angleterre, on a parlé de remise en cause du staff, de remise en cause du jeu, des relations avec les entraîneurs et du capitanat."

"Guilhem avait été renforcé dans son capitanat et sera capitaine jusqu'à la fin de la Coupe du monde, pour moi ce sujet là est clos. Tout ce qui peut sortir là ne peut que nuire au rugby français, ce sujet là ne peut que nuire, je ne veux plus parler de cela" a ajouté le sélectionneur.

Pour ce qui est de la composition de son XV pour aller affronter l'Italie, Brunel a remplacé le troisième ligne Wenceslas Lauret et le pilier gauche Jefferson Poirot, blessés à un genou en Irlande, par Grégory Alldritt (21 ans, 4 sél.) et Etienne Falgoux (26 ans, 2 sél.).

Ce dernier a été préféré à Dany Priso, habituelle doublure de Poirot mais tout juste de retour de blessure, rappelé lundi après le forfait du Bordelais.

- Médard, Fofana et Lopez relancés -

Alldritt comme Falgoux, qui ont fait leurs débuts internationaux dans ce Tournoi, honoreront leur première titularisation.

Les quatre autres changements opérés par le sélectionneur pour affronter son ancienne équipe répondent en revanche à des critères purement sportifs.

Après avoir reconduit les mêmes vingt-trois, une première depuis son arrivée fin 2017, entre les rencontres contre l'Ecosse (27-10) et celles en Irlande, Brunel a donc changé son fusil d'épaule.

Il a notamment choisi de relancer deux "anciens", Maxime Médard (32 ans, 55 sél.) à l'arrière et Wesley Fofana (31 ans, 46 sél.) au centre.

Tous deux étaient titulaires en ouverture face au pays de Galles (24-19) avant de perdre leur place en raison d'une blessure à une cuisse. Ils sont préférés respectivement à Thomas Ramos et Gaël Fickou.

Au passage, avec le duo Fofana-Mathieu Bastareaud, Brunel alignera une quatrième paire de centres en cinq rencontres dans ce Tournoi.

Devant, le sélectionneur a effectué deux changements sur choix sportif, avec les titularisations de Paul Willemse en deuxième ligne et de Yacouba Camara un cran plus bas.

Willemse (26 ans, 4 sél.) remplace Sébastien Vahaamahina pour retrouver une place de titulaire occupée en ouverture du Tournoi, pour sa première cape.

Camara (24 ans, 12 sél.), titulaire en Angleterre, a lui été préféré à Arthur Iturria au poste de flanker.

Brunel a également relancé l'ouvreur Camille Lopez, évincé après la débâcle à Twickenham, où il était titulaire, et qui retrouve une place sur le banc.

Le XV de départ: Médard - Penaud, Bastareaud, Fofana, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Y. Camara, Picamoles, Alldritt - Willemse, Lambey - Bamba, Guirado (cap), Falgoux

Remplaçants: Chat, Priso, Aldegheri, Gabrillagues, Iturria, Serin, Lopez, Ramos