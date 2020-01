XV de France: Camille Chat, le coup dur

Sale temps pour les Bleus. Le XV de France a perdu son talonneur titulaire Camille Chat, blessé à un mollet et contraint de déclarer forfait lundi, à moins d'une semaine du premier match du Tournoi des six nations face à l'Angleterre.

Une mauvaise nouvelle qui fait deux heureux: le jeune joueur du Racing 92 Teddy Baubigny (21 ans), appelé pour la première fois en équipe de France, et le Toulousain Julien Marchand (24 ans, 2 sélections), qui devrait débuter le choc face à l'ogre anglais.

Pour Chat, en revanche, c'est la déconvenue. Resté dans l'ombre de l'ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado pendant quatre ans, le talonneur du Racing 92 allait enfin prendre cette place de N.2 qui l'attend, avec un premier gros test face au puissant pack anglais.

"Mon statut a changé, c'est sûr. Déjà, ce n'est plus le capitaine, mon concurrent. Guilhem Guirado a arrêté donc, forcément, il y a une place qui se libère. Et j'espère un maximum de temps de jeu", expliquait Chat il y a quelques jours.

"Je sais que, avec Julien Marchand et Peato Mauvaka, il y a une très grosse concurrence. A moi de me montrer, de prouver. C'est un éternel recommencement. Il faut toujours prouver, montrer qu'on peut endosser le maillot de titulaire", avait-il alors affirmé.

Chat, brillant depuis quelques semaines, était une des clés de voute du système français face au XV de la Rose. Désormais, seuls Cyril Baille (26 ans, 17 sélections) et Jefferson Poirot (27 ans, 33 sélections) comptent plus de dix capes en première ligne.

Du haut de ses 7 sélections, Demba Bamba (21 ans) fait presque figure d'anciens aux côté des néophytes Mohamed Haouas et Baubigny.

C'est le troisième forfait en trois jours pour la France, qui a déjà perdu le troisième ligne de Lyon Dylan Cretin et l'arrière du Stade français Kylan Hamdaoui.

- Marchand titulaire? -

Ces deux joueurs ont été remplacés respectivement par le Bordelais Alexandre Roumat et le Montpelliérain Yvan Reilhac.

Pour Marchand, en revanche, c'est un retour express. Quasiment une résurrection. Le capitaine de Toulouse s'est en effet blessé, le 1er février 2019, pour sa deuxième cape, face au pays de Galles. Rupture des ligaments croisés, saison terminée.

Une coup d'arrêt qui lui avait fait rater la finale du Top 14 puis la Coupe du monde japonaise. Un an et un jour plus tard, il devrait donc connaître sa première titularisation en Bleu.

Mais pas question de parler de revanche. "Revanche, ce n'est pas un beau mot. Je suis juste très heureux d'être là et, surtout, de revivre cette aventure qui avait été très brève il y a quasiment un an. Je suis hyper content d'être là, avec tout le monde, il y a une très bonne ambiance, avec plein de mecs avec qui on a joué en jeunes", confiait-il ainsi il y a peu.

Revenu à son meilleur niveau, Marchand va connaître son premier vrai test, fruit de son travail et de son abnégation. Preuve de l'importance et du talent du Toulousain, son nom avait été évoqué pour devenir capitaine du XV de France après la Coupe du monde. L'intéressé avait préféré se mettre en retrait de lui-même, ne s'estimant pas légitime.

"Je n'étais pas légitime. Je ne le suis toujours pas. J'ai fait même pas un match en terme de minutes. J'ai joué une quarantaine de minutes (entré en jeu à la 58e contre les Fidji, à la 69e contre Galles, NDLR) en deux sélections. Donc voilà... les minutes parlent", explique-t-il simplement et directement.

Le XV de France est rassemblé à Nice jusqu'au 31 janvier. La composition de l'équipe qui débutera la rencontre face aux Anglais sera dévoilée le 30 janvier.