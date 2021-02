XV de France: Damian Penaud préféré à Teddy Thomas en Irlande?

L'ailier Damian Penaud sera-t-il titularisé au détriment de Teddy Thomas dimanche en Irlande? C'est la principale question en suspens jeudi, à la veille de l'annonce de la liste des vingt-trois pour le deuxième match du XV de France dans le Tournoi des six nations.

Penaud portait la chasuble bleue N.14 et Thomas le N.23 lors de l'entraînement dit "à haute intensité" qui s'est déroulé jeudi en fin de matinée à Marcoussis, par une température négative.

Sauf rares exceptions, les joueurs titulaires lors de cette séance sont ceux alignés par le sélectionneur Fabien Galthié le jour du match. Tout porte donc à croire que le Clermontois Penaud, remplaçant samedi face à l'Italie (50-10), accompagnera Gabin Villière sur les ailes à Dublin dimanche.

Thomas reste néanmoins sur une prestation brillante à Rome où il a signé un doublé. Mais le Racingman n'est pas le plus à l'aise sur les ballons hauts et les Irlandais risquent de le cibler. D'où l'alternative Penaud, plus sûr dans ce secteur.

Remplaçant aussi samedi, le troisième ligne Anthony Jelonch postule également à une place de titulaire. Jeudi, le Castrais s'est partagé la chasuble bleue N.6 avec Dylan Cretin, titulaire à Rome et auteur de son premier essai au niveau international.

L'apport de Cretin en touche est important mais Jelonch a pour lui ses qualités de combattant au sol. Et les Bleus n'avaient pas été irréprochables dans la défense autour des rucks face aux Italiens. En particulier en première période.

Les autres changements possibles concernent le banc de touche. Le pilier gauche du Racing 92 Hassane Kolingar, rappelé pour pallier le forfait de Jean-Baptiste Gros, sera sauf surprise dans les vingt-trois.

- Vers des changements sur le banc -

C'est plus flou en revanche au poste de pilier droit où le Toulousain Dorian Aldegheri et le Rochelais Uini Atonio sont en concurrence. La doublure du talonneur Julien Marchand pourrait elle aussi changer, avec un possible retour du Toulousain Peato Mauvaka au détriment de Pierre Bourgarit.

L'arrière Anthony Bouthier, supplanté par Brice Dulin, pourrait aussi effectuer son retour dans les vingt-trois. Le Montpelliérain, capable aussi de jouer ouvreur, pourrait écarter de la liste le N.10 toulonnais Louis Carbonel. Entré en fin de match en Italie au relais de Matthieu Jalibert, Carbonel a joué avec une chasuble orange à Marcoussis alors que Bouthier était lui dans le camp des Bleus.

Seul en tête du classement à l'issue de la première journée, le XV de France se rend dimanche à Dublin avec l'objectif d'y décrocher un premier succès en dix ans. Sa dernière victoire à l'Aviva Stadium durant le Tournoi remonte au 13 février 2011 (25-22).

Mais les Bleus ont remporté le dernier duel avec le XV du Trèfle (35-27), fin octobre lors du Tournoi 2020 au Stade de France.

"On avait repris l'ascendant et on avait su les battre un peu avec la manière", a souligné le centre Gaël Fickou, jeudi lors d'un point presse.

"Mais c'est vrai que depuis dix ans ils nous dominent. Ils ont une équipe solide devant et ce sont des guerriers (...) On s'attend à un gros match dans les rucks. Ce sera un gros défi à relever devant car ils utilisent beaucoup les ballons portés mais on a les armes", a estimé le capitaine de la défense française.

Composition probable face à l'Irlande dimanche:

Dulin - Penaud (ou Thomas), Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin (ou Jelonch) - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.