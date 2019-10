XV de France: de la casse, la faute à pas de chance ?

Quatre joueurs blessés après seulement deux matches de Coupe du monde joués: la cascade de forfaits qui s'abat sur le XV de France comme sur aucune autre équipe résulte-t-elle d'un malheureux concours de circonstances ou est-elle liée à l'intense préparation effectuée? Tentative de réponse.

Après le centre Wesley Fofana et le pilier droit Demba Bamba, tous deux blessés à une cuisse, l'arrière-buteur Thomas Ramos (cheville) et le talonneur Peato Mauvaka (psoas, soit la zone abdominale) ont été forcés, jeudi, de renoncer à la suite de la compétition.

A trois jours du match face aux Tonga, dimanche à Kumamoto, alors que l'encadrement comptait sur eux pour cette troisième rencontre du Mondial. Ramos aurait ainsi figuré sur la feuille de match, tandis que Mauvaka aurait été remplaçant, comme l'a indiqué vendredi le sélectionneur Jacques Brunel.

Résultat: le capitaine Guilhem Guirado (remplaçant) va devoir enchaîner un deuxième match en quatre jours après avoir joué quarante minutes face aux Etats-Unis mercredi (33-9), et Maxime Médard, titulaire à l'arrière, sera probablement contraint de disputer l'intégralité de la rencontre.

Une situation loin d'être idéale avant de retrouver l'Angleterre seulement six jours plus tard (12 octobre à Yokohama) pour la "finale" de la poule. Sachant que le forfait de Bamba, qui devait débuter face aux Américains, a obligé Rabah Slimani et Emerick Setiano à doubler les rencontres face aux Américains et aux Tongiens.

- Cinq blessures musculaires -

Confronté à cette avalanche de blessures, Brunel s'est montré fataliste, évoquant la malchance.

Il paraît cependant légitime d'y voir un lien avec l'intense préparation physique concoctée, depuis début juillet, par le nouveau "directeur de la performance", Thibault Giroud, qui visait à permettre aux Bleus de rattraper leur retard athlétique sur les meilleures nations mondiales.

Une préparation dont "intensité" était le maître mot et qui s'est écoulée de Marcoussis (Essonne) à Oliva Nova (sud de Valence, en Espagne) en passant par Monaco. Et qui, avant même le début de la Coupe du monde, a laissé trois joueurs à quai (Paul Willemse, Etienne Falgoux et Geoffrey Doumayrou), alors que d'autres (Machenaud, Lauret, Camara, Picamoles...) ont dû observer des périodes de repos après avoir connu des pépins physiques.

Seulement deux de ces sept blessures résultent de coups pris en match. Celle de Fofana, victime, contre l'Italie le 30 août lors du dernier match de préparation, d'une béquille qui a entraîné des complications (poche de sang); et celle de Ramos, qui s'est tordu la cheville gauche mercredi face aux Etats-Unis.

Les cinq autres sont musculaires: les adducteurs pour Willemse, une "lésion tendineuse" concernant Falgoux, un tendon d'Achille douloureux dans le cas de Doumayrou, alors que c'est la cuisse de Bamba qui a lâché et que Mauvaka a été blessé au psoas (zone abdominale).

Ces deux derniers alors qu'ils n'avaient pas (Mauvaka) ou peu joué (33 minutes pour Bamba). Et après que Giroud et l'encadrement eurent programmé, la semaine dernière, quatre jours de travail intensif pour profiter de la période de dix jours sans match des Bleus.

- "Les aléas du sport" -

Relancé sur le sujet, Brunel a réfuté d'y voir un lien avec les cadences intenses auxquelles sont soumises ses troupes: "Les blessures arrivent à tout moment, quelle que soit la dureté de l'exercice. (Concernant Mauvaka) c'est une blessure bénigne, qui serait passée en 15 jours ou trois semaines, un temps qu'on a en club. Nous ne l'avons."

Les joueurs, eux, marchent forcément sur des oeufs. "C'est vrai qu'on a beaucoup tiré pendant la préparation physique mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Ce sont les aléas du sport, dire à quoi c'est la faute est très compliqué, moi je n'en sais rien", estime ainsi Charles Ollivon.

"Oui, on nous a dit que ça allait être dur (pendant la préparation). Mais c'est de la malchance car certains sont très en forme. C'est l'accumulation. Demba, le pauvre a cravaché pour revenir, a beaucoup forcé. Ce sont les aléas. Thomas (Ramos) prend un 'pète' sur le match", avance pour sa part Baptiste Serin. Il est à souhaiter pour les Bleus que les "aléas" les laissent désormais tranquilles.