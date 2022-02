XV de France: du changement dans la continuité face à l'Irlande

On ne change (presque) pas une équipe qui gagne: face à l'Irlande, match déjà crucial dans le Tournoi des six nations 2022, le XV de France va s'appuyer samedi sur treize des quinze titulaires vainqueurs de l'Italie.

Le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana, à la place de Jonathan Danty, et le troisième ligne de Toulouse François Cros, pour Dylan Cretin, sont les deux seuls changements effectués par le staff des Bleus pour la rencontre entre les deux favoris du Tournoi 2022, samedi (17h45) au Stade de France.

Au total, ce XV de départ ne compte que 20 sélections et 25 ans et demi de moyenne. Mais visiblement, le staff des Bleus s'appuie une colonne vertébrale en laquelle il a confiance pour défier le XV du Trèfle privé de son ouvreur et capitaine Jonathan Sexton, blessé.

Principal changement, Moefana profite donc de l'absence du Rochelais Jonathan Danty, touché à une cheville, et la méforme du Racingman Virimi Vakatawa, pour gagner ses galons de titulaire aux côtés de Gaël Fickou, après une entrée probante la semaine dernière face à l'Italie (37-10).

"Yoram est un joueur que l'on suit depuis que nous sommes arrivés: il était avec l'équipe de France des moins de 20 ans, il était sur les feuilles de match à l'UBB et lorsqu'il a fallu changer notre équipe à l'automne 2020, on n'a pas hésité. Il en imposait, naturellement, sans forcer. Son potentiel sautait aux yeux. Lorsqu'il a fallu jouer, vous avez vu sa performance en Angleterre", a expliqué le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, remis du Covid-19.

"On n'a pas pu le prendre lors de la tournée en Australie. Il performe avec son club, il était avec nous en novembre. Aujourd'hui, il a vécu avec nous, il a des sélections. Il est prêt, physiquement, techniquement psychologiquement, il est prêt", a ajouté le technicien, qui avait vécu à distance la victoire inaugurale de son équipe devant l'Italie (37-10).

Ce sera seulement la quatrième sélection de Moefana, sa première titularisation depuis la finale de la Coupe d'automne des nations, en Angleterre, en décembre 2020.

- "Rudesse gauloise" -

Cros, lui, retrouve sa place dans le XV de départ, dans une troisième ligne de combat aux côtés de son partenaire à Toulouse Anthony Jelonch et du Rochelais Gregory Alldritt.

"Nous allons opposer à ce paquet d'avants irlandais une forme de rudesse gauloise", a encore assuré Galthié.

Pas de surprise dans le reste de la composition puisque la charnière de Toulouse, Antoine Dupont et Romain Ntamack, est reconduite pour la dixième fois de l'ère Galthié.

Le triangle arrière, lui, est à nouveau composé de Melvyn Jaminet à l'arrière et Damian Penaud et Gabin Villière sur les ailes.

Enfin, en l'absence de Mohamed Haouas (Montpellier), Uini Atonio (La Rochelle) semble devenu incontournable au poste de pilier droit, en compagnie des Toulousains Julien Marchand et Cyril Baille.

Au total, neuf des titulaires lors de la victoire à Dublin (15-13), en février 2021, la première en Irlande depuis dix ans, vont débuter ce choc face à l'autre grand favori de la compétition.

- Adaptation sans Sexton -

Lors de la 1re journée, les Bleus ont assuré l'essentiel devant l'Italie tandis que les Irlandais ont étouffé le pays de Galles (29-7), tenant du titre.

Mais le XV du Trèfle devra composer avec le forfait de Sexton.

"Dans notre préparation, nous avions travaillé avec Johnny au poste de demi d'ouverture, c'était lui le meneur de jeu, le capitaine. Son remplaçant Joey Carbery, on le connaît: on l'a affronté l'an dernier lors de notre dernier match", a commenté Galthié à ce propos.

L'Irlande reste "une équipe très structurée, avec un plan de jeu très posé et ils vont le conserver, avec sans doute de petits aménagements", a-t-il ajouté. Réponse samedi.