XV de France: Dumortier pressenti à l'aile après le forfait de Villière

Coup dur pour Gabin Villière et le XV de France. Blessé à l'entraînement mercredi à Capbreton (Landes), l'un des artisans du Grand Chelem remporté l'an dernier a dû déclarer forfait pour le début du Tournoi des six nations 2023.

Meilleur marqueur d'essais du Top 14, l'ailier lyonnais Ethan Dumortier, 21 ans, devrait remplacer le Toulonnais et honorer par conséquent sa première sélection dimanche face à l'Italie à Rome, où il serait associé à l'autre aile au Clermontois Damian Penaud (26 ans, 37 sél.).

Villière (27 ans, 12 sél.), déjà absent sur blessure lors des tests d'automne, a été libéré par le staff tricolore après avoir été touché à une cheville lors de l'entraînement à haute intensité.

Pas de chance décidément pour l'ancien joueur de rugby à VII qui, revenu dans le Top 14 samedi lors de la victoire de Toulon face à Pau (27-16) après deux mois d'arrêt, avait été convoqué dès le lendemain par l'encadrement du XV de France et portait la chasuble des titulaires dès mardi.

A part cette désillusion de dernière minute, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié devrait annoncer vendredi à midi depuis l'hôtel des Bleus à Capbreton la même formation que celle victorieuse contre les champions du monde sud-africains à l'automne (30-26), à deux exceptions près pour cause de blessures, connues celles-ci depuis quelques semaines.

Les Bleus, qui espèrent réussir un doublé dans le Tournoi, histoire de frapper un grand coup avant "leur" Mondial (8 septembre - 28 octobre), déplorent en effet les absences de deux de leurs "tauliers", le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki et le centre rochelais Jonathan Danty.

- Flament/Willemse, deuxième -

Titulaire indiscutable dans la "cage" aux côtés de Paul Willemse en 2022, Woki s'est en effet blessé au scaphoïde mi-janvier. Son forfait pour l'intégralité du Tournoi avait donc été un coup dur pour l'encadrement des Bleus, qui devrait faire confiance en N.4 au Toulousain Thibaud Flament (25 ans, 11 sél.).

"Thibaud a un profil plus léger, plus mobile que moi, c'est un super bon joueur, un mec sérieux et qui travaille dur", a confié mardi Willemse, dont ce sera seulement la deuxième association avec Flament après une victoire contre l'Argentine (29-20) en novembre 2021.

Autre forfait notable: celui de Danty, victime fin décembre d'une rupture du ligament croisé postérieur. Son absence devrait bénéficier au polyvalent joueur de l'UBB Yoram Moefana (22 ans, 11 sél.), qui à l'automne avait "dépanné" à l'aile à la place de Villière.

Il devrait être associé au "vétéran" du Racing 92, Gaël Fickou (28 ans, 74 sél.), tandis que le Toulousain Thomas Ramos (27 ans, 20 sél.) assurerait le poste de N.15.

En première ligne, le trio formé par les piliers toulousain Cyril Baille (29 ans, 38 sél.) et rochelais Uini Atonio (32 ans, 47 sél.), associés au talonneur Julien Marchand (27 ans, 24 sél.), tient la corde.

Tandis que la troisième ligne serait composée du Toulousain Anthony Jelonch (26 ans, 22 sél.), du Toulonnais Charles Ollivon (29 ans, 27 sél.) et du Rochelais Grégory Alldritt (25 ans, 31 sél.).

Quant à la charnière, formée par les Toulousains Antoine Dupont (25 ans, 43 sél.) et Romain Ntamack (23 ans, 31 sél.), leur 22e association en Bleu, elle ne fait aucun doute.

Composition probable du XV de France contre l'Italie: Ramos - Penaud, Moefana, Fickou, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille