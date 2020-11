XV de France: "Faire un gros match pour Domi", assure Jelonch

Le XV de France aura à coeur de faire "un gros match pour Domi" (Christophe Dominici, disparu mardi), estime le troisième ligne castrais Anthony Jelonch, qui pourrait connaître sa première titularisation avec le XV de France samedi contre l'Italie.

Q: Construire une équipe en trois jours, est-ce compliqué?

R: "C'est le staff qui a fait les choix pour ce groupe de 31. On se connaissait a peu près tous parce qu'on joue tous en Top 14 tous les week-ends. On a tout mis en oeuvre sur le terrain pour faire les petits ajustements entre nous, pour faire la plus belle prestation ce week-end contre l'Italie."

Q: Est-ce qu'il y a un risque de vouloir trop jouer, se montrer, bousculer la hiérarchie?

R: "Non, on a tous très envie de jouer ce match mais on ne pense pas à tout ça. On est un groupe France, composé de 70 joueurs. Si les entraîneurs nous ont pris, c'est qu'on a les qualités pour être là, même en étant très humble. On est honorés d'être ici aussi. On va tout donner pour rendre fiers nos supporters, tous les petits clubs qui ne peuvent pas jouer, qui seront tous devant leur télé pour nous soutenir."

Q: Le président de la FFR Bernard Laporte est venu vous parler ce matin. Comment avez-vous vécu la mort de Christophe Dominici?

R: "C'était très touchant parce que Bernard Laporte nous a dit qu'il était très proche de lui, il a été très touché par sa disparition: il l'a entraîné avec l'équipe de France et puis avec le Stade français. Tout le rugby français est très touché. Pour +Domi+ et tous les gens qui le connaissaient, on va essayer de faire un gros match ce week-end et rendre tout le monde fier."

propos recueillis en conférence de presse