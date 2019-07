XV de France féminin: les Bleues doivent se ressaisir

Réaction attendue, sous peine de grosse déconvenue: quatre jours après sa large défaite face au Canada (36-19), le XV de France féminin est attendu au tournant face à la Nouvelle-Zélande, qui l'attend de pied ferme samedi à San Diego (23h15) lors de la 2e journée des Super Series.

Si les Bleues sont venues en Californie, pour cette compétition entre les cinq meilleures nations mondiales, sans forcément viser la victoire finale, elles se sont fixées des objectif en terme de contenu.

Et de ce point de vue-là, la pâle prestation proposée mardi est loin d'avoir satisfait l'encadrement, quand bien même elle peut s'expliquer en partie par le contexte d'une fin de saison.

"On a failli dans l'intensité et l'engagement: on a perdu chaque contact, pas avancé en défense, pas franchi en attaque" déplore auprès de l'AFP la manager Annick Hayraud.

"On attend une copie différente contre les Néo-Zélandaises. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a vu, notamment au niveau des montées défensives. Et ça, ce n'est pas une question de stratégie, juste de vouloir faire" ajoute-t-elle.

D'autant que les Black Ferns, championnes du monde en titre, sont au moins un cran au-dessus des Canadiennes, et s'avancent revanchardes après leur première défaite en match officiel face à la France le 17 novembre à Grenoble (30-27).

"Si les Néo-Zélandaises peuvent nous tuer, elles vont nous tuer. Mais on ne leur facilitera pas la tâche" lance Hayraud, qui alignera une équipe renouvelée avec les retours de la demi de mêlée Pauline Bourdon et de l'arrière Jessy Trémoulière, meilleure joueuse du monde 2018.

XV de départ: Trémoulière - Boujard, Filopon, Vernier, M. Ménager - (o) Peyronnet, (m) Bourdon - Diallo, Hermet (cap), Ferer - Forlani, Fall - Deshayes, Thomas, Arricastre

Joué mardi

France - Canada 19-36

Samedi

(23h15) France - Nouvelle-Zélande

Mercredi 10 juillet

(23h15) Angleterre - France

Dimanche 14 juillet

(22h00) France - Etats-Unis