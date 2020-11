XV de France féminin: Romane Menager de retour pour la revanche chez les Anglaises

La troisième ligne Romane Menager, qui n'a pas encore disputé de match avec le XV de France féminin cette saison, fera son retour avec les Bleues en tant que remplaçante, comme l'arrière Jessy Trémoulière, samedi (13h00) pour la revanche face à l'Angleterre à Twickenham.

Retenue pour préparer les matches de l'automne mais forfait sur commotion fin septembre, la troisième ligne vedette de Montpellier, âgée de 24 ans et révélée lors du Mondial 2017, vient renforcer une équipe surclassée (33-10) par le XV de la Rose samedi à Grenoble sans Trémoulière ni Safi N'Diaye, deux autres cadres également de retour samedi.

Malgré cet échec, la manager Annick Hayraud a maintenu sa confiance à onze des quinze titulaires, dont la charnière composée de Caroline Drouin et Laure Sansus.

Trois des quatre changements proviennent de la ligne des trois-quarts où l'ailière Jade Ulutule remplace Marine Menager, la soeur jumelle de Romane, et où la paire de centre composée de Cyrielle Banet et Elise Pignot prend la place de Carla Neisen et de Maëlle Filopon.

Le quatrième changement concerne la deuxième ligne avec le retour de Safi N'Diaye qui reprend le N.5 à Coumba Diallo, remplaçante.

Le XV de départ: Izar - Banet, Pignot, Ulutule, Bertrand - (o) Drouin, (m) Sansus - Hermet (cap.), Gros, Mayans - N'Diaye, Ferer - Bernadou, Sochat, Deshayes

Remplaçantes: Touye, Traore, Joyeux, Diallo, R. Menager, Bourdon, Peyronnet, Trémoulière