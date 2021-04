XV de France féminin: un Tournoi à reconquérir pour oublier le report du Mondial

Le XV de France féminin entame le Tournoi des six nations, raccourci, contre le pays de Galles samedi (21h00) à Vannes, dans un esprit de reconquête pour chasser la déception du report de la Coupe du monde.

Les Bleues vivent encore une drôle de saison, toujours perturbée par la crise sanitaire. Après le report du Tournoi décidé en janvier puis sa reprogrammation dans un format condensé, le Mondial en Nouvelle-Zélande, prévu initialement en septembre-octobre, a été décalé en 2022 le mois dernier.

Le Tournoi prend donc encore davantage d'épaisseur dans les ambitions françaises et ce même s'il a été réduit à trois matches au lieu de cinq et avec une répartition des équipes dans deux groupes.

Versées dans la poule A, les Bleues se rendront en Irlande le 17 avril après la réception des Galloises, dernières de la précédente édition. Puis elles défieront peut-être les Anglaises, doubles tenantes du titre, en finale le 24 avril.

"Au vu de la situation, l'objectif c'est de remporter le Tournoi", souligne la capitaine et troisième ligne des Bleues Gaëlle Hermet qui "essaie de positiver" dans cette année encore compliquée par la pandémie de coronavirus.

"On se dit que peut-être dans un an les conditions sanitaires seront meilleures, qu'on aura un engouement autour de la Coupe du monde qui ne pourra être que festif et que meilleur avec pourquoi pas des spectateurs qui seront dans les stades", poursuit la joueuse du Stade toulousain, déjà capitaine lors du Grand Chelem de 2018.

Les Anglaises, que les Bleues retrouveront dans leur groupe lors du Mondial, ont remporté les deux dernières éditions avec le Grand Chelem à la clé.

Le chemin d'ici un éventuel "Crunch" en finale cette année n'a rien d'insurmontable. Les Galloises ont des allures de hors-d’œuvre pour les "Affamées", le surnom des Françaises. L'an dernier, les joueuses d'Annick Hayraud les avaient balayées à Cardiff (50-0).

Les Irlandaises, troisièmes en 2020, risquent de leur poser davantage de problèmes.

Les groupes:

Poule A: Angleterre, Italie, Ecosse

Poule B: France, Irlande, Galles

Le programme:

Samedi 3 avril

(16h00) Angleterre - Ecosse

(21h00) France - pays de Galles

Samedi 10 avril

(15h00) Italie - Angleterre

(18h00) pays de Galles - Irlande

Samedi 17 avril

(15h15) Irlande - France

(18h00) Ecosse Italie

Finale et matches de classement le 24 avril