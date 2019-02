XV de France: Gabrillagues seul nouveau pour préparer l'Irlande

Le deuxième ligne du Stade Français Paul Gabrillagues remplace le troisième ligne du Racing 92 Fabien Sanconnie dans le groupe de 31 joueurs du XV de France qui préparera le déplacement en Irlande le 10 mars, pour la 4e journée du Tournoi des six nations, a indiqué l'encadrement lundi matin.

Sanconnie blessé, l'encadrement a choisi de renforcer la deuxième ligne où Gabrillagues (25 ans, 11 sélections) apportera sa concurrence à Sébastien Vahaamahina et Félix Lambey, titulaires lors de la défaite en Angleterre (44-8) et de la victoire samedi face à l'Ecosse (27-10), et Paul Willemse, remplaçant sur ces deux derniers matches.

C'est le seul changement dans un groupe de 31 joueurs qui a été dissous dimanche, au lendemain du succès bonifié au Stade de France face au XV du Chardon, pour se retrouver vendredi à Marcoussis. Le pilier gauche Etienne Falgoux (Clermont), dernier arrivé en remplacement de Dany Priso (La Rochelle), blessé, est conservé.

D'ici vendredi, les joueurs récupéreront et s'entraîneront dans leurs clubs respectifs. Les sept joueurs qui n'ont pas joué contre l'Ecosse (les trois Clermontois Morgan Parra, Camille Lopez, Wesley Fofana, les trois Rochelais Pierre Bourgarit, Uini Atonio, Geoffrey Doumayrou et le Montpelliérain Yacouba Camara) pourraient rester en club le week-end pour disputer la 18e journée de Top 14.

Avants (17): Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Etienne Falgoux (Clermont), Guilhem Guirado (cap., Toulon), Camille Chat (Racing 92), Pierre Bourgarit (La Rochelle), Demba Bamba (Brive/D2), Dorian Aldegheri (Toulouse), Uini Atonio (La Rochelle), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Félix Lambey (Lyon), Paul Willemse (Montpellier), Paul Gabrillagues (Stade Français), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Yacouba Camara (Montpellier), Louis Picamoles (Montpellier), Grégory Alldritt (La Rochelle)

Arrières (14): Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Morgan Parra (Clermont), Romain Ntamack (Toulouse), Anthony Belleau (Toulon), Camille Lopez (Clermont), Gaël Fickou (Stade Français), Mathieu Bastareaud (Toulon), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Wesley Fofana (Clermont), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Maxime Médard (Toulouse)