XV de France: Galthié veut "deux équipes" en Australie

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié espère "avoir deux équipes complètes" pour la tournée en Australie, en juillet, a-t-il expliqué au quotidien Sud-Ouest.

Les Bleus doivent ainsi affronter les Wallabies à trois reprises, les 7, 13 et 17 juillet.

Les internationaux français qui joueront la finale du Top 14 prévue le 25 juin, ne pourront donc pas disputer le premier duel face aux Wallabies, toute personne arrivant de l'étranger étant soumise à une quarantaine de 14 jours dans un hôtel.

"La convention (entre la LNR et la FFR, Ndlr) autorise 35 joueurs. On discute de manière très constructive avec la Ligue. Avec un deuxième test six jours après le premier et troisième encore six jours plus tard, il nous faudra avoir deux équipes complètes", estime ainsi Galthié dans les colonnes de Sud-Ouest.

"L'une qui joue le premier test-match, une autre le second. Un troisième qui serait la première, renforcée par ceux qui auront un temps de jeu limité lors du second", a-t-il ajouté.

Le staff des Bleus entend donc emmener 46 joueurs en Australie: "C'est pour cela que notre présélection est élargie au minimum à six joueurs par poste et à neuf joueurs à des postes très spécifiques comme la première ligne ou la charnière, où la polyvalence existe peu. Avec trois tests à jouer en dix jours, il faut s'assurer d'avoir un nombre suffisant sur ces postes spécifiques car si on a des blessés, on ne pourra pas faire appel à des joueurs qui seront en France, au vu des contraintes sanitaires", a encore estimé le sélectionneur.

Le vice-président de la FFR Serge Simon a récemment expliqué à l'AFP que le XV de France pourrait s'entraîner en Australie "sans contact avec l'extérieur" malgré la quatorzaine imposée.