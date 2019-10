XV de France: Guirado et Dupont sur le banc contre les Tonga

Guilhem Guirado et Antoine Dupont, habituels capitaine et talonneur et demi de mêlée titulaires, ont été placés vendredi sur le banc du XV de France pour affronter les Tonga dimanche à Kumamoto (sud du Japon) en Coupe du monde.

La Fédération avait annoncé jeudi les titulaires, et le sélectionneur Jacques Brunel a attendu vingt-quatre heures supplémentaires pour désigner les remplaçants.

Les autres suppléants du XV de départ, qui avait été annoncé après jeudi sans les remplaçants, sont Cyril Baille (pilier gauche), Emerick Setiano (pilier droit), Bernard Le Roux (2e ligne), Yacouba Camara (3e ligne), Camille Lopez (ouvreur) et Pierre-Louis Barassi (centre). Ce dernier, arrivé en cours de compétition après le forfait de Wesley Fofana, pourrait connaître à 21 ans sa première sélection.

Au total, quinze des vingt-trois joueurs enchaîneront contre les Tonga un deuxième match en quatre jours après celui face aux Etats-Unis mercredi (33-9).

Composition, de l'équipe de France: Médard - Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka - (o) Ntamack, (m) Serin - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap)

Remplaçants: Guirado, Baille, Setiano, Le Roux, Camara, Dupont, Lopez, Barassi