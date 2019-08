XV de France: Iturria a "fini la saison sur les rotules"

"J'ai un peu fini la saison sur les rotules", a expliqué samedi le flanker du XV de France Arthur Iturria, blessé en finale du Top 14 et qui redémarre pleinement à Oliva, en Espagne, la préparation des Bleus pour la Coupe du monde de rugby (20 septembre - 2 novembre).

Révélation de la saison après avoir choisi de se décaler de deuxième en troisième ligne, ce qui lui a permis de s'installer en sélection (7 titularisations consécutives), le Clermontois n'a "pas très bien vécu" cet exercice éreintant (28 matches) et entend en tirer des leçons pour la suite.

Q: Comment jugez-vous cette préparation physique ?

R: "C'est ma deuxième journée (à plein rythme), c'est dur. J'ai vécu 5 ou 6 prépas en professionnel à Clermont qui sont quand même réputées un peu dures, et c'est quand même autre chose ici. Je ne sais pas si c'est parce que la saison a été très longue, ou la chaleur, mais c'est dur."

Q: Votre fin de saison a été compliquée à digérer, avec cette blessure à une cuisse juste avant la finale contre Toulouse ?

R: "La saison a été très longue, je ne l'ai pas très bien vécu. J'ai déjà fait une saison complète mais avec le niveau international en plus (Iturria a participé aux 8 matches des Bleus, NDLR), c'était la première. J'ai un peu fini la saison sur les rotules. Cela aurait pu tenir un peu plus longtemps, 80 minutes de plus, mais ça n'a pas tenu. Ça m'a mis un petit pète au moral mais je me suis juste déchiré un ischio. Je suis content de pouvoir recourir aujourd'hui et j'espère que ça tiendra."

- "J'apprends" -

Q: Avez-vous pu prendre du recul pendant cette convalescence, et mesurer l'impact de votre changement de poste sur votre carrière?

R: "Cela m'a demandé beaucoup pour jouer troisième ligne, c'est sûr. Maintenant, avec du recul, je gérerais les choses différemment. Je n'ai que 25 ans, j'apprends toutes les saisons. J'ai encore appris que cela ne servait pas à grand-chose d'être au top de sa forme en septembre, que c'était la fin de saison qui comptait. Je m'étais peut-être un peu trop préparé tout seul à la maison parce que j'avais fait une saison blanche avant donc je n'avais pas envie de reproduire les mêmes erreurs. A voir si ce n'est pas mieux de vraiment couper à l'intersaison comme j'ai pu le faire avec cette blessure. Elle est arrivée au mauvais moment mais elle m'a permis de souffler."

Q: Vous avez joué près de 30 matches en tout. Avez-vous demandé à votre encadrement en club de moins jouer?

R: "Ils m'ont fait tourner sur la fin de saison. Je n'ai pas beaucoup joué, je n'arrivais pas à enchaîner, j'avais toujours un souci. Ils le savaient, que j'étais fatigué; je n'étais pas le seul dans le cas-là. Et je ne suis pas celui qui a le plus joué à Clermont: je cois être le 5e temps de jeu. Vahaa(mahina), Camille (Lopez) et Damian (Penaud) sont encore plus hauts. Je me plains, mais je pense que ça peut expliquer ma blessure aussi."

Q: Malgré tout, cette saison reste très positive...

R: "La saison a été superbe! On a fait deux finales avec mon club et j'ai vécu de bons moments en équipe de France malgré les résultats. Je n'étais rien en troisième ligne aile au niveau international - je ne suis pas grand-chose encore aujourd'hui - et j'ai été très fier de pouvoir évoluer à ce poste-là."