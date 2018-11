XV de France: l'Argentine, "une première étape" estime Picamoles

La victoire du XV de France samedi contre l'Argentine (28-13) n'est qu'"une première étape" pour engranger "confiance et enthousiasme" en vue de la Coupe du monde 2019, a estimé lundi à Marcoussis le troisième ligne centre Louis Picamoles avant le dernier test contre les Fidji.

"Avoir gagné samedi, ce n'est qu'une première étape, qu'on ne pourra valider qu'avec un match complet et une victoire contre les Fidji samedi, avant d'enchaîner sur un bon Tournoi" des six nations, a déclaré le numéro 8 de Montpellier au surlendemain de la victoire probante des Bleus à Lille et à cinq jours du dernier test-match face aux Fidji au Stade de France.

"Enchaîner les choses positives, les victoires, c'est ce qui aidera ce groupe qui vit déjà bien à s'armer de confiance et d'enthousiasme pour la Coupe du Monde dans un an", a estimé Picamoles, moins discret sur le terrain face aux Pumas que lors de la courte défaite face aux Springboks (29-26) une semaine plus tôt.

"L'abnégation de chacun et l'état d'esprit (pendant) la semaine à l'entraînement aide à nous conforter que ça va finir par payer," a ajouté "Loulou". Il s'était mis en retrait de la sélection après avoir été écarté -comme sept autres joueurs- à la suite d'une virée nocturne jugée inappropriée à Edimbourg en février.

Interrogé sur son avenir en sélection à l'issue de la Coupe du monde en septembre au Japon, le Montpelliérain a voulu laisser une part de doute: "Effectivement, je réfléchirai à ce que je ferai après. Parce que le XV de France, c'est exceptionnel mais c'est beaucoup de sacrifices notamment pour la famille. Et puis il y a un temps pour tout, on sent que les jeunes poussent derrière."