XV de France: l'hypothèse Galthié en questions

Le serpent de mer refait surface: évoquée après la déroute en Angleterre le 10 février (44-8), l'éventuelle arrivée de Fabien Galthié en renfort de l'encadrement du XV de France, en vue de la Coupe du monde à l'automne, a ressurgi une fois le pénible Tournoi des six nations achevé, samedi.

+ Pourquoi en parle-t-on ?

Parce que les Bleus, à l'issue du Tournoi marqué par deux petites victoires (Ecosse et Italie) pour trois défaites, dont deux très lourdes (en Angleterre et en Irlande), ont semblé régresser par rapport à l'édition précédente, pour les débuts du nouveau sélectionneur Jacques Brunel et de son encadrement, nommé après l'éviction de Guy Novès. Friable en défense, le plus souvent perdu en attaque, dépassé tactiquement, le XV de France paraît à court de solutions, à six mois de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre). Où il a été versé dans la "poule de la mort", avec l'Angleterre et l'Argentine (plus les Etats-Unis et les Tonga).

Face à l'éventualité d'une première élimination dès les poules d'un Mondial, il y a donc urgence. Le président de la Fédération Bernard Laporte en est conscient et s'est dit convaincu, dans un entretien à Midi-Olympique diffusé lundi, de la nécessité de renforcer le staff: "A mon sens, il faut apporter encore plus de compétences dans l'encadrement. Il faut amener d'autres idées dans ce staff et, à l'image des autres sélections, avoir une véritable addition de compétences."

Deux secteurs semblent principalement ciblés: l'animation offensive, dont s'occupe Jean-Baptiste Elissalde, et la défense (Jean-Marc Béderède), Laporte estimant que les Bleus devaient "mieux défendre". Or Galthié (49 ans), actuellement consultant pour France Télévisions et L'Equipe, est reconnu pour ses qualités de technicien, champion de France avec le Stade Français en 2007 et vice-champion avec Montpellier en 2011. Avant une fin de mandat plus délicate au MHR, puis son éviction de Toulon au bout d'une seule saison (2017-2018).

+ Quelle est la position de Brunel ?

Comme après la débâcle de Twickenham, Laporte a renvoyé la balle dans le camp de Brunel: "Je ne veux rien imposer à personne et je vais donc en discuter (cette semaine, NDLR) très vite avec les gens concernés, c'est-à-dire Jacques et son staff."

"Ce n'est pas à moi de dire si Fabien peut entraîner avec Jacques et +Jean-Ba+ (Elissalde), dont je tiens à louer l'investissement (...). C'est Jacques qui va travailler probablement avec le ou les techniciens supplémentaires dont on parle. Cela doit venir de lui", a ajouté le président de la FFR.

Interrogé en conférence de presse avant d'affronter l'Ecosse (27-10 le 23 février), Brunel avait balayé l'hypothèse Galthié, qu'il a entraîné en équipe de France (2001-2003, avec Laporte comme sélectionneur) et à Colomiers (1995-1999): "Je ne suis pas au courant. Pour moi, il n'en a jamais été question. J'ai mon staff, je suis bien avec mon staff." Une réponse apportée, selon Laporte, "pour ce Tournoi des six nations mais pas en vue du Mondial"...

+ Galthié en a-t-il envie ?

Difficile de sonder l'âme profonde de Galthié. Mais son attachement au XV de France est réel: il en a été le demi de mêlée pendant une dizaine d'années (64 sél. entre 1991 et 2003) et le capitaine, avant de candidater pour le poste de sélectionneur en 2011 et 2015, sans succès.

Brunel lui-même l'avait approché pour rejoindre son staff fin 2017, mais Galthié avait décliné, alors sous contrat avec Toulon. Interrogé dimanche dans Stade 2 par Mathieu Lartot, avec qui il commente les matches des Bleus, il a répondu: "Mathieu, nous faisons chambre commune quasiment tout l'hiver pendant le Tournoi des six nations et vous savez très bien que le téléphone n'a pas sonné. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'actualité sur cette question."

Celle-ci se pose cependant, et contient plusieurs interrogations: quel rôle occuperait Galthié ? Simple adjoint ou consultant aux prérogatives plus larges ? Quid de sa cohabitation avec Brunel ? Et avec Elissalde ? Certaines réponses pourraient être rapidement apportées.