XV de France: la jauge va coûter "entre 8 et 10 millions d'euros" à la FFR

Disputer six matches à l'automne fera "perdre entre 8 et 10 millions d'euros" à la Fédération française de rugby, a expliqué le vice-président de l'instance dirigeante Serge Simon, lundi, à l'AFP.

"Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec une jauge à 1.000, on va perdre entre 8 et 10 millions d'euros pour l'ensemble des six matches", a confié l'ancien pilier dans un entretien à l'AFP.

La FFR a officialisé un calendrier qui verra les Bleus affronter le pays de Galles en match de préparation le 24 octobre avant de boucler le Tournoi des six nations 2020 devant l'Irlande, la semaine suivante.

Ensuite, le XV de France de Fabien Galthié disputera l'Autumn Nations Cup, une nouvelle compétition avec les six nations du Tournoi ainsi que les Fidji et la Géorgie comme nations invitées.

Soit six matches au total entre le 24 octobre et le 6 décembre.

En parallèle, le Top 14 se poursuivra et les clubs, employeurs des internationaux, ainsi que la Ligue nationale de rugby (LNR), qui chapeaute la compétition, ont accepté d'aller jusqu'à cinq matches mais pas un de plus.

Les présidents se sont réunis dimanche matin en visio-conférence, en présence des avocats de la Ligue, pour réaffirmer "sans ambiguïté" ce point de vue, au lendemain d'un échange de courriers où chaque camp est resté sur sa position.

Les deux instances doivent se réunir mercredi pour trouver une solution.

"Ce n'est pas la FFR qui impose six matches. La Fédération a voté, comme les autres, un accord multilatéral qui veut que chacun apporte sa pierre. Il y a des nations qui sont en danger, au Nord comme au Sud. Avec des socles et des économies fragiles. Certaines sont des grandes nations de rugby mais de petits écosystèmes économiques", estime ainsi Simon.

"L'Angleterre et la France ne sont pas épargnées mais on a une assise un peu plus forte. Et c'est notre façon de participer. Si les grandes nations plongent, tout le monde plonge", a-t-il ajouté.