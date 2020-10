XV de France: "la meilleure harmonie possible face à l'urgence" (Lacroix, Toulouse)

L'accord arraché jeudi sur la mise à disposition des internationaux français représente "la meilleure harmonie possible face à une situation d'urgence", a estimé Didier Lacroix, président du Stade Toulousain impliqué dans les négociations de dernière minute avec la Fédération (FFR).

Lors de la fenêtre internationale d'automne exceptionnellement élargie (24 octobre - 5 décembre) en raison de la pandémie de Covid-19, le XV disputera bien six matches, comme le voulaient le président de la FFR Bernard Laporte et le sélectionneur Fabien Galthié, mais les clubs du Top 14 ont obtenu que les joueurs qu'ils emploient soient plafonnés à 3 matches chacun.

Q: Avez-vous compté le nombre d'heures de réunion avant d'aboutir à cet accord?

R: "Oui, c'est un investissement de temps important, significatif de la part de tout le monde. Mais c'est un moment important pour le rugby français, à un moment où il y avait de la friture sur la ligne... On a manqué de temps pour la discussion, perturbés par la Covid, perturbés parce que c'est jamais le bon moment de traiter ça, perturbés par les élections de la Fédération. Petit à petit, il devenait urgent de s'entendre. La position a été trouvée, elle est très équilibrée, de nature à permettre à l'équipe de France de jouer l'ensemble des matches qu'elle a programmés et de réduire le nombre de matches par joueur. Ce qui permet de les protéger d'un nombre de matches trop important à haute intensité, tout en leur permettant de jouer la finale du Tournoi 2020 (contre l'Irlande le 31 octobre, NDLR). Et j'aimerais que la France gagne ce Tournoi 2020."

Q: Cet accord est-il plus une proposition de la Fédération ou des clubs?

R: "C'est vraiment du 50-50, réellement. Ce qu'il fallait trouver, c'était la solution la plus efficace pour les joueurs. Ce qui ressort, c'est de l'intelligence, de l'écoute et du respect mutuel. On n'a pas réglé la problématique des doublons, (du calendrier chargé) des compétitions, mais on a trouvé la meilleure harmonie possible face à une situation d'urgence."

Q: La limitation du nombre de matches par joueur va amener Fabien Galthié à sélectionner plus de joueurs au total. Avez-vous fixé une limite de joueurs appelés par club?

R: "Bien sûr que non, il n'y a pas de limite du nombre de joueurs à appeler dans un club donné. Pour être performante, l'équipe de France doit avoir la possibilité de sélectionner les meilleurs. Ce n'est pas uniquement une équipe-type. Il y a 6 matches à jouer, Fabien Galthié et son équipe doivent optimiser pour être performants sur la période entière avec une contrainte qui est un nombre maximal de matches par joueur. Ils vont articuler en fonction de l'adversité et de leurs priorités. Il y a de l'intelligence situationnelle pour faire ces sélections. Quatre des cinq talonneurs possibles sont dans deux clubs, le Racing (Camille Chat, Teddy Baubigny) et le Stade Toulousain (Julien Marchand, Peato Mauvaka). C'est un constat... Or, à aucun moment, on ne peut interdire à l'équipe de France de prendre les deux du même club et l'obliger à mixer les choses. On touche à la problématique du moment. Cela ne peut pas s'écrire, il faut laisser la liberté (au sélectionneur): si les deux meilleurs joueurs de France (pour un même poste) sont au Stade Toulousain, il faut qu'ils soient sélectionnés tous les deux."

Propos recueillis au téléphone par Pierrick YVON