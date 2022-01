XV de France: la prime à la stabilité pour le Tournoi

On prend (presque) les mêmes et on recommence: le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a convoqué un groupe de 42 joueurs pour le stage préparatoire au Tournoi des six nations où figurent les titulaires habituels, vainqueurs des All Blacks il y a deux mois.

Le demi de mêlée superstar Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre mais est revenu à l'entraînement à Toulouse à la veille de cette liste, est bien là, aux côtés de sept "petits nouveaux" qui ne comptent encore aucune sélection.

Le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga (25 ans) ainsi que le trois-quart polyvalent de la Rochelle Jules Favre (22 ans) ont ainsi été appelés, tout comme le centre de Clermont Tani Vili (20 ans) ou les deuxièmes lignes de Castres Florent Vanverberghe (21 ans) et de Montpellier Florian Verhaeghe (24 ans).

Mais la grosse surprise vient de la convocation du jeune pilier de Clermont Daniel Bibi Biziwu (20 ans), une vingtaine de matches en pro au compteur.

Ces joueurs auront fort à faire pour se faire une place dans les 23 qui défieront l'Italie, en ouverture d'un Tournoi que Galthié a clairement ciblé à un peu moins de deux ans du Mondial-2023 en France.

"Nous sommes ambitieux pour le Tournoi. Nous voulons et nous souhaitons gagner (...) Nous allons nous (en) donner les moyens", a ainsi expliqué le patron du XV de France au début du mois de janvier.

En revanche, le grand absent est le demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (23 ans, 15 sélections), qui souffre d'une lésion musculaire à une cuisse et sera absent pendant deux semaines. Il est remplacé numériquement par le novice lyonnais Léo Berdeu (23 ans), en grande forme cette saison.

Trois joueurs du Racing 92, l'ailier Teddy Thomas (28 ans, 28 sélections), le deuxième ligne Bernard (32 ans, 47 sélections) et le centre Virimi Vakatawa (29 ans, 30 sélections) ont également été convoqués après avoir raté les tests de l'automne.

- Objectif Grand Chelem -

Sans surprise, le noyau dur du XV de France est de la partie: le talonneur Julien Marchand (26 ans, 16 sélections), le pilier Cyril Baille (28 ans, 31 sélections), les troisièmes lignes Grégory Alldriit (24 ans, 26 sélections) et Cameron Woki (23 ans, 11 sélections), le centre Gaël Fickou (27 ans, 66 sélections), les ailiers Damian Penaud (25 ans, 28 sélections) et Gabin Villière (26 ans, 9 sélections) ou bien les arrières Melvyn Jaminet (22 ans, 6 sélections) et Brice Dulin (31 ans, 36 sélections)... ont été appelés.

Tout comme la charnière 100% Stade toulousain, formée par Romain Ntamack (22 ans, 23 sélections) et Antoine Dupont (25 ans, 35 sélections).

Le demi de mêlée, récemment désigné meilleur joueur du monde, conservera le capitanat malgré les incertitudes autour de son état de santé puisque le Toulonnais Charles Ollivon est toujours blessé.

Absent des terrains depuis la première quinzaine de décembre, discret sur ses réseaux sociaux, annoncé "fatigué" le 1er janvier puis "blessé" selon son entraîneur à Toulouse Ugo Mola, Dupont a retrouvé les terrains d'entraînement lundi.

Probants, voire plus, lors de la tournée automnale et la victoire historique face aux All Blacks (40-25), les Toulousains Peato Mauvaka (24 ans, 9 sélections) et Thibaud Flament (24 ans, 3 sélections) ou les Rochelais Jonathan Danty (29 ans, 11 sélections) et Uini Atonio (31 ans, 39 sélections) en sont également.

Les 42 Bleus sélectionnés sont convoqués à partir de dimanche dans le sud-est de la France, à Carpiagne (Bouches-du-Rhône), où ils seront logés par la Légion étrangère, avec des entraînements prévus à Aubagne.

Avant de rentrer à Paris, le vendredi 4 février, à deux jours d'affronter l'Italie en ouverture du Tournoi des six nations 2022, histoire de lancer la campagne qui vise à mener le XV de France vers son premier succès dans le Tournoi depuis 2010.